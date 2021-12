A Casa Tutti Bene – La serie, prima puntata: il discorso di Pietro

Pietro, proprietario del ristorante al centro della serie, tiene un discorso la sera della cena del suo compleanno

Una scena dalla prima puntata di A Casa Tutti Bene – La serie, in onda su Sky Serie ed in streaming su Now a partire dal 20 dicembre 2021. Nella scena, Pietro (Francesco Acquaroli), la sera della festa del suo 70esimo compleanno al ristorante di cui è proprietario, tiene un discorso poco dopo aver rimproverato davanti a tutti Carlo (Francesco Scianna).