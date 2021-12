A Casa Tutti Bene – La serie, prima puntata: Riccardo e Luana

Riccardo torna a casa e deve comunicare a Luana ed alla madre Maria che ha perso 50mila euro a poker

Un scena tratta dalla prima puntata di A Casa Tutti Bene – La serie, in onda su Sky Serie a partire dal 20 dicembre 2021 ed in streaming su Now. Nella scena, Riccardo (Alessio Moneta) torna a casa e rivela alla compagna in attesa Luana (Emma Marrone) di aver perso 50mila euro giocando a poker.