Zeudi di Palma: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della sedicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, lunedì 2 dicembre, ci saranno nuovi ingressi. Tra le new entry del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ci sarà anche Zeudi di Palma (come annunciato da Davide Maggio), Miss Italia 2021.

Conosciamola meglio:

Chi è Zeudi Di Palma del Grande Fratello 2024? Età,, lavoro, Instagram

Classe 2001, l’ex reginetta di bellezza ha 23 anni. E’ alta 1,72 cm, ha i capelli e gli occhi castani. E’ stata eletta a Venezia il 13 febbraio di tre anni fa, data insolita per il concorso, costretto a più di un rinvio a causa del Covid. Era approdata in Laguna con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Deve il suo nome all’attrice Zeudi Araya: quando nacque era di carnagione scura. È una ragazza social: su Instagram @zeudidipalma, conta poco meno di 33.000 followers.

Arriva da Scampia, un quartiere del capoluogo partenopeo. E’ affezionatissima a sua mamma Maria Rosaria. Diplomata al liceo scientifico con il massimo dei voti ed è laureata in Sociologia all’Università Federico II con il massimo dei voti. Indipendente e determinata, Zeudi ha la passione per la musica: ha studiato per cinque anni il clarinetto e da autodidatta il pianoforte.

Dal sito di Miss Italia si legge che ‘l’adolescenza della miss e dei suoi fratelli è stata segnata da numerose difficoltà familiari. Nonostante ciò, Zeudi è cresciuta grazie alle cure amorevoli e ai sacrifici di una madre forte e determinata, in grado di adattarsi anche ai lavori più umili. Un esempio, un vero e proprio idolo per Zeudi, che ha sempre cercato di darle una mano e di emularla, lavorando fin da piccola come modella e come maschera al teatro San Carlo. La prima sfilata a 12 anni a Scampia, in occasione della manifestazione “Le Vele e la moda”.

Zeudi ama definirsi “movimentata e iperattiva”. Infatti, oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale grazie all’associazione “La lampada di Scampia”, di cui è presidente, che cerca di tener lontani i giovani dalla strada, valorizzandone i talenti artistici. “Ho tentato il concorso – ha detto – per dimostrare che anche chi, come me, è nato in territori complicati può sempre trovare una via d’uscita”.

Progetta di concludere l’università e di emergere, in futuro, nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. La sua aspirazione è di riuscire a fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità. In particolare, le piacerebbe recitare’. In tv, è apparsa accanto ad Enrico Papi in ‘Big show’ in onda su Italia 1.

Ad oggi non sappiamo se la neo gieffina sia single o abbia un fidanzato fuori dalla casa.