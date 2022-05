Zero è un programma comico di Rai 2, condotto da Alessandro Betti. La prima edizione andrà in onda a maggio 2022.

È un programma realizzato da Brand-Cross presso gli studi On Air Milano, da un’idea di Roberto Bosatra e Elia Castangia, che firma anche la regia, scritto con Alessandro Mannucci, Paolo Uzzi, Beppe Tosco e Alessandro Pozzoli con la collaborazione di Maria Adorno, Sara Canfailla e Angelo Curci.

Zero: quando va in onda

Il programma andrà in onda a partire dal 4 maggio 2022, ogni mercoledì, in seconda serata su Rai 2, a partire dalle ore 23:25, dopo la puntata di Una pezza di Lundini.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche dopo la messa in onda.

Zero, Rai 2: puntate

La prima edizione del programma sarà composta da 4 puntate.

Zero, Rai 2: cos’è

Il nuovo programma di Rai 2 è un varietà comico che ha il fine di dissacrare la cosiddetta “filosofia zero”.

Alessandro Betti condurrà un “meta-programma”, con collegamenti con ospiti “zero oriented” interpretati da comici e tiktoker.

Tra i personaggi, ci sarà chi darà voce alla Generazione Z con una rubrica di posta dal titolo Zero Sbatty, chi si cimenterà ai fornelli con piglio da chef professionista ma con “zero” voglia di cucinare, chi punta allo “zero” impatto ambientale con il riciclo del materiale residuo della pandemia, chi ha scoperto che il lavoro con “zero” crisi, dopo due anni di pandemia, è quello del commissario straordinario o chi è costretto dalla sorella ecologista a salvare il pianeta riducendo a “zero” le emissioni.

In ogni puntata, i collegamenti con i personaggi si alternano ai momenti in studio che raccontano, in modo ironico, il backstage della trasmissione, con Pino e gli Anticorpi, nei panni di operatori con velleità artistiche, Marta Zoboli, producer sempre in ansia di prestazione, e un pubblico in studio ridotto a “zero”, con Paolo Labati e una piccola claque composta da tanti “mini-Betti”, una riproduzione digitale di Alessandro Betti moltiplicata grazie alla virtual production.

Zero: comici, tiktoker

Il cast fisso dei comici è formato da Simonetta Guarino, Leonardo Manera, Annagaia Marchioro, Chicco Paglionico, Pino e Gli Anticorpi, i tiktoker Silvia Buratto e Alessandro Lorenzo La Spada, Marta Zoboli e Paolo Labati.