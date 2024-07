Wimbledon 2024: oggi 6 luglio, Sinner, dove vederlo

Wimbledon 2024: tutte le informazioni per seguire in diretta tv la 137esima edizione dell’evento di tennis più prestigioso della stagione.

Dal 1° al 14 luglio 2024, si giocherà la 137esima edizione del torneo di Wimbledon, l’evento di tennis più prestigioso della stagione, conosciuto anche come The Championships, e terzo Slam della stagione dopo gli Australian Open e il Roland Garros. Il torneo si giocherà sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, a Londra, in Inghilterra.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguirlo in diretta televisiva.

La 137esima edizione di Wimbledon si disputerà a partire dal 1º luglio 2024 e si chiuderà il 14 luglio 2024 con la finale del torneo singolare maschile e quella del torneo doppio femminile.

Dove si può vedere Wimbledon in tv?

La 137esima edizione del torneo di Wimbledon andrà in onda in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Wimbledon 2024 su Sky

Sky coprirà il torneo di Wimbledon 2024 con 750 ore di diretta, tra partite e studi di analisi e commento. Andranno in onda le sfide di singolare e di doppio del tabellone maschile e femminile e anche la finale del doppio misto.

I canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis, dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con gli altri match più interessanti. Ci saranno anche 6 canali dedicati, rinominati Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al canale 257), per tutti gli altri campi.

La squadra di Sky sarà formata da Boris Becker, Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci e Flavia Pennetta, più Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Niccolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi. In telecronaca, si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Andrea Paventi, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli. A Londra, ci saranno due inviati: Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

Di seguito, trovate la programmazione completa.

Lunedì 1° luglio

Sky Sport Tennis e NOW

1^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

1^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

1^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 2 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

2^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

2^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

2^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 3 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

3^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

3^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

3^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 4 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

4^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22,

The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

4^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

4^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 5 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

5^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

5^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

5^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 6 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

6^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW

6^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

6^ giornata dalle 12 alle 22

Domenica 7 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW

7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

7^ giornata dalle 12 alle 22

Lunedì 8 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

8^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

8^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

8^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 9 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

9^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

9^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

9^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 10 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

10^ giornata dalle 12 e dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 14 e alle 22

The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

10^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

10^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 11 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 14

semifinali femminili dalle 14.30

finale doppio misto alle 19

Sky Tennis Show alle 21

The Insider Wimbledon alle 21.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

11^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

11^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 12 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 14

semifinali maschili dalle 14.30

Sky Tennis Show alle 20.30

The Insider Wimbledon alle 21 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW

12^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW

12^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 13 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 14.30

finale femminile dalle 15

finale doppio maschile dalle 17.30

Sky Tennis Show alle 20.30

The Insider Wimbledon alle 21 (anche su Sky Sport Uno)

Domenica 14 luglio

Sky Sport Tennis e NOW

Sky Tennis Show alle 14.30

finale maschile dalle 15

Studio Wimbledon alle 18

finale doppio femminile dalle 19

Sky Tennis Show alle 21.30

The Insider Wimbledon alle 22 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno).

Dove si vede Sinner in tv oggi?

Dopo aver battuto Yannick Hanfmann, Matteo Berrettini e Miomir Kecmanović, Jannik Sinner è giunto agli ottavi di finale del torneo singolare maschile di Wimbledon 2024 dove giocherà contro il vincente del match tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton. Il match di Sinner valevole per gli ottavi di finale si giocherà domenica 7 luglio (orario da definire).

Wimbledon 2024: montepremi

Il torneo di Wimbledon 2024 offrirà un montepremi totale di 50 milioni di sterline pari a circa 59 milioni di euro.

I vincitori dei due tornei singolari si aggiudicheranno circa 3,2 milioni di euro. I finalisti perdenti, invece, si consoleranno con circa 1,7 milioni di euro.

I vincitori del doppio, infine, otterranno circa 760mila euro.

Wimbledon 2024: italiani

I tennisti italiani presenti a Wimbledon saranno Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luca Nardi per quanto riguarda il torneo di singolare maschile, e Jasmine Paolini, Sara Errani, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, per quanto concerne il torneo di singolare femminile.

Nel doppio maschile, ci saranno Lorenzo Sonego/Flavio Cobolli, Luciano Darderi (in coppia con il tennista italo-brasiliano Fernando Romboli) e Simone Bolelli/Andrea Vavassori, mentre nel doppio femminile, giocheranno Angelica Moratelli (in coppia con la tennista argentina Nadia Podoroska), Sara Errani/Jasmine Paolini, Camilla Rosatello (in coppia con la tennista russa Ljudmila Samsonova), Lucia Bronzetti (in coppia con la tennista francese Varvara Gračëva) e Martina Trevisan (in coppia con la tennista rumena Irina-Camelia Begu).

Wimbledon 2024: tabellone (italiani)

Wimbledon 2024: singolare maschile

Terzo turno 6 luglio 2024

Fabio Fognini – Roberto Bautista Agut (ESP) (interrotta ieri): ore 15:35

Lorenzo Musetti – Francisco Comesaña (ARG): ore 15:35

Terzo turno 5 luglio 2024

Fabio Fognini – Roberto Bautista Agut (ESP)

Jannik Sinner – Miomir Kecmanović (SRB)

Secondo turno 4 luglio 2024

Luciano Darderi – Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli – Alejandro Tabilo (CHI)

Secondo turno 3 luglio 2024

Fabio Fognini – Casper Ruud (NOR)

Lorenzo Sonego – Roberto Bautista Agut (ESP)

Jannik Sinner – Matteo Berrettini

Primo turno 2 luglio 2024

Luca Nardi – Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Lorenzo Musetti – Constant Lestienne (FRA)

Luciano Darderi – Jan Choinski (GBR)

Mattia Bellucci – Ben Shelton (USA)

Flavio Cobolli – Rinky Hijikata (AUS)

Primo turno 1° luglio 2024

Jannik Sinner – Yannick Hanfmann (GER)

Matteo Berrettini – Marton Fucsovics (HUN)

Mattia Bellucci – Ben Shelton (USA)

Matteo Arnaldi – Frances Tiafoe (USA)

Lorenzo Sonego – Mariano Navone (ARG)

Fabio Fognini – Luca Van Assche (FRA)

Wimbledon 2024: singolare femminile

Terzo turno 5 luglio 2024

Jasmine Paolini – Bianca Andreescu (CAN)

Secondo turno 3 luglio 2024

Jasmine Paolini – Greet Minnen (BEL)

Primo turno 2 luglio 2024

Lucia Bronzetti – Leylah Fernandez (CAN)

Primo turno 1° luglio 2024

Jasmine Paolini – Sara Sorribes Tormo (ESP)

Martina Trevisan – Madison Keys (USA)

Sara Errani – Linda Noskova (CZE)