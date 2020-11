Voice Anatomy, il programma che onora la voce. Nella seconda puntata, anche quella di Rebecca Mongelli, tra le partecipanti dell’ultima edizione de Il Collegio. Dopo essere stata cacciata dall’Istituto Regina Margherita per via delle gravi insufficienze in pagella, Rebecca Mongelli è tornata su Rai 2, nella trasmissione che segue in palinsesto il docu-reality che l’ha vista protagonista.

Presentata nello spot in onda durante la puntata, la ragazza è stata intervistata da Pino Insegno prima dell’inizio dello show vero e proprio, viaggio nel mondo del doppiaggio, della dizione e della lingua parlata. Nel contesto di una lezione serale, il professor Insegno (nomen omen) ha interrogato l’alunna Mongelli, ospite ma soprattutto “traino vivente” per il nuovo programma. Infatti, seppur la ragazza abbia destato l’attenzione del pubblico per il suo spiccato dialetto fiorentino, è chiara la sua totale estraneità allo spirito della trasmissione. La presenza si giustifica così solo come calamita per il pubblico dello show precedente, punta di diamante della rete.

Non è la prima volta che Rai 2 si appoggia ai protagonisti de Il Collegio per il lancio e la promozione delle proprie trasmissioni. Negli scorsi mesi, infatti, alcuni degli studenti della classe 1982 parteciparono alle puntate della Settimana Ventura, il rotocalco sportivo che dal dicembre 2019 accolse l’alunna Mario Tricca nel cast degli opinionisti fissi. Caso diverso quello di Pechino Express, produzione già rodata, che nell’ultima edizione ha visto però trionfare proprio una coppia di collegiali, Nicole Rossi (anche nel recente e “fortunatissimo” Seconda Linea) e Jennifer Poni.

La strategia del traino immersivo, del lead-in che si intreccia con il lead-out, aiuterà il programma di Pino Insegno ad imporsi nella seconda serata televisiva? A dover di cronaca, è necessario ricordare brutalmente le percentuali di share delle puntate de Il Collegio e di Voice Anatomy della scorsa settimana, rispettivamente 10,6% e 3,87%.