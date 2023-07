Dal 30 agosto al 9 settembre 2023, si svolgerà l’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Rai seguirà in diretta tutti gli eventi legati a Venezia 80 con un palinsesto che riguarderà reti, testate e piattaforme.

Venezia 80: cerimonia d’apertura

Mercoledì 30 agosto, a partire dalle ore 18:45, Rai Movie trasmetterà in diretta la Cerimonia di Apertura della Mostra che sarà anche visibile in streaming su RaiPlay.

Venezia 80: cerimonia di chiusura

Sabato 9 settembre, a partire dalle ore 18:30, in diretta su Rai Movie e in streaming su RaiPlay, verrà trasmessa la Cerimonia di Chiusura che culminerà con la premiazione del film vincitore.

Venezia 80: copertura Rai

Rai Movie, con il supporto di Rai Cultura, sarà il canale ufficiale della Biennale Cinema 2023.

Dal 31 agosto all’8 settembre, in seconda serata su Rai Movie e in replica su Rai 1, andrà in onda la rubrica Venezia Daily, condotta da Mattia Carzaniga. Il programma seguirà gli eventi più significativi della Mostra con immagini, interviste, conferenze stampa e dichiarazioni sul Red Carpet.

Tutte le testate Rai si occuperanno della Biennale Cinema con servizi, collegamenti e rubriche di approfondimento. Per quanto riguarda il Tg1, Paolo Sommaruga, Emiliano Condò e Virginia Volpe cureranno le diverse edizioni del tg e uno Speciale Tg1 sulla Mostra, che andrà in onda la settimana successiva. Per il Tg2, invece, ci saranno Adele Ammendola, Carola Carulli e Francesca Nocerino mentre per il Tg3 saranno presenti Margherita Ferrandino e Luciana Parisi che, oltre ai servizi, proporranno il programma Qui Venezia Cinema, in onda alle ore 20:35 su Rai 3.

Per quanto concerne RaiNews, invece, Laura Squillaci, Stefano Masi, Francesco Gatti e Alessandro Stefanoni seguiranno la Mostra con collegamenti, servizi, approfondimenti e una striscia quotidiana andrà in onda tra le ore 19:15 e le ore 19:30. RaiNews proporrà anche due puntate del settimanale di cultura e spettacolo, Tuttifrutti.

Sulle principali reti Rai, invece, il racconto della Mostra sarà affidato ai programmi UnoMattina Estate, Estate in Diretta e Agorà Estate.

Per Rai Cultura, andranno in onda Cinematografo con Speciale Venezia (su Rai 1 in terza serata, il 31 agosto e il 2, 4, 6 e 9 settembre) e Fuori Orario – Cose (mai) viste, dal titolo Raggiunsero il traghetto (in onda in terza serata su Rai 3 il 27 agosto e l’1, 2, 3, 8, 9 e 10 settembre). Fuori Orario proporrà un omaggio a Liliana Cavani, che quest’anno riceverà il Leone d’Oro alla carriera.

Su RaiPlay, infine, oltre ad un assortimento di film legati alle edizioni passate della Mostra, saranno visibili in diretta gli appuntamenti quotidiani, dalle interviste ai red carpet, disponibili successivamente anche on demand.

Venezia 80: film in concorso

I film in concorso all’ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sono i seguenti:

– Adagio, regia di Stefano Sollima;

– Aku wa sonzaishinai, regia di Ryūsuke Hamaguchi;

– Bastarden, regia di Nikolaj Arcel;

– La Bête, regia di Bertrand Bonello;

– Comandante, regia di Edoardo De Angelis;

– El conde, regia di Pablo Larraín;

– Dogman, regia di Luc Besson;

– Enea, regia di Pietro Castellitto;

– Ferrari, regia di Michael Mann;

– Finalmente l’alba, regia di Saverio Costanzo;

– Holly, regia di Fien Troch;

– Hors-Saison, regia di Stéphane Brizé;

– Io capitano, regia di Matteo Garrone;

– Kobieta z…, regia di Małgorzata Szumowska e Michał Englert;

– Lubo, regia di Giorgio Diritti;

– Maestro, regia di Bradley Cooper;

– Memory, regia di Michel Franco;

– Origin, regia di Ava DuVernay;

– The Killer, regia di David Fincher;

– Povere creature!, regia di Yorgos Lanthimos;

– Priscilla, regia di Sofia Coppola;

– Die Theorie von Allem, regia di Timm Kröger;

– Zielona granica, regia di Agnieszka Holland.