Upas, “Ricoverata in stato confusionale”, il dramma che scuoterà Rossella. Le anticipazioni

Momenti drammatici per Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 16 al 20 giugno 2025. La giovane dottoressa Graziani (interpretata da Giorgia Gianetiempo) si troverà ad affrontare una situazione estremamente difficile a causa di un ricovero per stato confusionale. Un fatto che finirà per turbarla profondamente, rivelano le anticipazioni.

Oltre al dramma di Rossella nelle trame di Un posto al sole continuerà a tenere banco la crisi finanziaria dei Cantieri Flegrei. Marina e Roberto capiranno di dover prendere la situazione in mano per evitare che le cose si mettano decisamente per il peggio. Michele invece parlerà con Elena per metterla al corrente delle sue scoperte sulla famiglia Gagliotti.

Un posto al sole, anticipazioni: il dramma di Rossella

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas rivelano che in ospedale arriverà una paziente in forte stato confusionale e bisognosa di un immediato ricovero. Sarà Rossella a incaricarsi di gestire la situazione. Ma scoprirà che la paziente appena ricoverata è una sua vecchia conoscenza. Ma chi? Le anticipazioni non svelano altri dettagli sull’identità della paziente.

Al momento è dato di sapere soltanto che il ricovero costringerà Rossella a fare i conti con il ritorno di alcuni spiacevoli ricordi del passato. Continua insomma il momento delicato per la figlia di Silvia che negli episodi precedenti della soap partenopea era finita nel mirino dell’inquietante primario Daniele Fusco dopo che la giovane dottoressa ne aveva denunciato gli abusi perpetrati nei suoi e nei confronti di altre giovani specializzande dell’ospedale.

Per Rossella sono stati momenti di autentico terrore, in particolare quando Fusco si è presentato armato in ospedale, deciso a fargliela pagare. Soltanto l’intervento di Michele ha evitato che per lei le cose si mettessero veramente male. Il giornalista però ha pagato un prezzo alto per proteggere la ragazza che ha cresciuto come sua figlia. Il proiettile destinato a Rossella ha colpito lui.

Saviani si è salvato grazie a una delicatissima operazione che lo ha costretto a diverse settimane di ricovero ospedaliero. Intanto la crisi dei Cantieri si rivelerà sempre più complicata da risolvere. La situazione darà parecchio filo da torcere a Marian Giordano e Roberto Ferri. I due coniugi dovranno giocoforza valutare possibili alternative per evitare il definitivo crack della loro azienda.

Ancora Michele sarà protagonista quando deciderà che è arrivato il momento di parlare con franchezza a Elena Giordano della sua scottante indagine sulla famiglia Gagliotti. Per la prima volta la nuova direttrice di Radio Golfo 99 verrà a sapere delle scoperte di Michele sul conto di Gennaro e dei suoi familiari. Quanto le racconterà il giornalista la farà ammutolire.

Oltre all’inchiesta sull’azienda Gagliotti, Michele la metterà al corrente anche dei dubbi che cova sul possibile coinvolgimento di Gennaro nella misteriosa scomparsa di Assane. Elena rimarrà turbata e non potrà negare i suoi sospetti su tutta questa vicenda. Al tempo stesso dovrà prendere una decisione importante sulla puntata del programma radiofonico di Michele dedicata proprio ad Assane.