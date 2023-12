Uomini e Donne: chi è Federico Castello il cavaliere di Barbara De Santi di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda giovedì 7 dicembre 2023, Barbara De Santi ha accolto un nuovo corteggiatore che ha il nome ed il volto di Federico Castello.

Conosciamolo meglio (Qui, il video):

Chi è Federico Castello di Uomini e Donne? Età, lavoro Instagram

Federico ha 46 anni ed è di Cagliari. Ha un figlio di 16 anni. E’ un avvocato e si occupa di diritto di famiglia (separazioni e divorzi).

Il suo profilo Instagram è @federicocastello77. Segni particolari? Fisico scultoreo e diversi tatuaggi che sputano dalle braccia.

Federico: “Mi hai colpito, di primo impatto, la tua bellezza. Stavo guardando la tv e sono rimasto fisso sulla tua immagine. Ho assistito ad un confronto tra te ed un ragazzo del parterre. Ho visto che ti rattristavi… ho ascoltato il vostro scambio e verteva su una scelta che questo ragazzo stava facendo su un’altra ragazza. Tu mi hai trasmesso un sentimento negativo legato all’età. Ho pensato che fosse bellissimo (per questo sono rimasto sul programma) sapere che tu non sei anagraficamente giovane e sei la donna bella che sei proprio per l’età che hai. Questa cosa, a me, ha colpito molto. A me, in una donna, colpisce proprio questo aspetto…”

Barbara: “Mi piace come parli, ti sei presentato bene…”

La dama di Desenzano Del Garda ha sottolineato che, in un aspirante fidanzato, non sopporta la barba molto folta. Alla richiesta di tagliarla o almeno ridurla di tanto (“E’ un ostacolo che non riesco a superare, Però sei proprio un bell’uomo. Mi dispiace. A me dà proprio fastidio. So che da casa mi criticheranno. Ci esco volentieri per conoscerti”), il cavaliere ha risposto con un secco no (“Mi piace la mia immagine con la barba”). Barbara, dopo un iniziale titubanza, ha accettato di uscire una sera con lui per approfondire la conoscenza. Andrà a buon fine?