Una pezza di Lundini, anticipazioni prima puntata 20 aprile 2021

Una pezza di Lundini, il programma comico rivelazione della stagione telesiviva in corso, torna oggi alle 23.45 su Rai2 con il formidabile Valerio Lundini e la bravissima Emanuela Fanelli e quindici nuove puntate a cadenza settimanale, come anticipato da noi di TvBlog un mese fa.

La comicità surreale torna quindi a battere sul 2, con Lundini che sottoporrà i suoi ospiti a interviste al limite dell’assurdo. Era solo il settembre 2020 quando un semisconosciuto conduttore romano scompaginava le liturgie televisive chiedendo al suo interlocutore, l’influencer Cristiano Caccamo, dove uccidesse, per poi donargli un cane per contrastare l’abbandono dei quattro zampe.

Una pezza di Lundini infatti con il passare delle puntate si è rivelata un’interessantissima operazione di metatelevisione, mettendo in luce molte ipocrisie del piccolo schermo, come per esempio il pietismo nei confronti dei disabili, le interviste al limite dell’adulazione (le schede di Alessandro Gori alias Lo Sgargabonzi sono in questo senso irresistibili), il forzato atteggiamento gay friendly (“Ho tanti amici gay“, dichiara Alessandro Borghi; “Sì, ma quanti?, gli chiede Lundini).

La striscia comica di Rai2 scritta da Giovanni Benincasa con la collaborazione di Stand by Me non ha fatto impazzire l’Auditel, ma in compenso è unanimemente apprezzato dalla critica e soprattutto dal popolo dei social. Per questo motivo probabilmente per andare da Lundini si è fatta la fila: in studio si sono avvicendati tra gli altri anche Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Sandra Milo, Calcutta, Pilar Fogliati, Piergiorgio Odifreddi e Fulminacci, con quest’ultimo che ha duettato proprio con Lundini al Festival di Sanremo 2021 in “Io penso positivo” di Jovanotti.

Immancabile l’apporto di Emanuela Fanelli, ben più di una comprimaria con i suoi monologhi di Voci di donna, così come la presenza dei Vazzanikki. In studio anche i signori Michele Torpedine e Claudio Bonis, la signora Anna Pazienza e il generale Carlo Silvestri, il celebre “memista“. Confermato l’inviato Stefano Rapone.

Subito dopo la prima puntata della nuova edizione di Una pezza di Lundini, qui su TvBlog potrete leggerne la recensione.