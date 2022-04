Una Mamma Per Amica, la serie completa in DVD a metà prezzo

Sono già passati 6 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Lorelai e Rory nel revival targato Netflix, ma i fan di Una Mamma Per Amica sanno bene che periodicamente è necessario un bel rewatch integrale a partire dal 1° episodio in assoluto, quello che ormai 22 anni fa ci hanno portato per la prima volta a Stars Hollow e ci ha fatto innamorare di tutti i personaggi che hanno accompagnato le due nostre protagoniste per tutti gli episodi successivi.

Amazon ha appena lanciato le Offerte di Primavera e tra le migliaia di prodotti in sconto c’è anche il cofanetto completo di Una Mamma Per Amica in DVD, con 44 dischi che includono le 7 stagioni ufficiali della serie e i 4 episodi di Una Mamma Per Amica – Di Nuovo Insieme, il revival di Netflix, per un totale di 157 episodi e tantissimi contenuti aggiuntivi da non perdere.

Una Mamma Per Amica, la serie completa in DVD: tutte le stagioni incluse

Stagione 1 (21 episodi, 6 DVD) . Benvenuti nel New England, per la precisione nella romanzesca Stars Hollow. Lorelai è direttrice dello storico Independence Inn, mamma di Rory e anche sua migliore amica, confidente e guida, decisa ad aiutarla a evitare gli errori che hanno accompagnato la sua adolescenza. Emily e Richard sono i genitori di sangue blu di Lorelai, un tempo tenuti a distanza, sono ora tornati nella sua vita..insieme ai problemi che in passato li avevano divisi.

. Benvenuti nel New England, per la precisione nella romanzesca Stars Hollow. Lorelai è direttrice dello storico Independence Inn, mamma di Rory e anche sua migliore amica, confidente e guida, decisa ad aiutarla a evitare gli errori che hanno accompagnato la sua adolescenza. Emily e Richard sono i genitori di sangue blu di Lorelai, un tempo tenuti a distanza, sono ora tornati nella sua vita..insieme ai problemi che in passato li avevano divisi. Stagione 2 (22 episodi, 6 DVD) . Le acclamate “Gilmore Girls” sono tornate per una seconda stagione piena di momenti di rara intensità, dove si alternano angoscia, calore, fascino e battute tutto pepe. A Stars Hollow arrivano anche volti nuovi, come il nipote di Luke, Jesse, il cui atteggiamento ribelle offende la città, mentre la sua passione per i libri attrae Rory. Cuori infranti e guariti, carriere che finiscono e cominciano, gente che cade e si rialza in una serie deliziosamente brillante.

. Le acclamate “Gilmore Girls” sono tornate per una seconda stagione piena di momenti di rara intensità, dove si alternano angoscia, calore, fascino e battute tutto pepe. A Stars Hollow arrivano anche volti nuovi, come il nipote di Luke, Jesse, il cui atteggiamento ribelle offende la città, mentre la sua passione per i libri attrae Rory. Cuori infranti e guariti, carriere che finiscono e cominciano, gente che cade e si rialza in una serie deliziosamente brillante. Stagione 3 (22 episodi, 6 DVD) . Per Lorelai e Rory, mamma e figlia Gilmore, è un anno di grandi cambiamenti. Molti attesi, come il diploma di Rory alla Chilton e l’ansia in attesa delle lettere di accettazione del college. Altri inattesi. Rory comincia l’anno con due fidanzati (che potrebbero essere due di troppo), Lorelai riaccende la fiamma con Max (forse), Lane incontra l’uomo giusto (finalmente). Sookie riceve una sorpresa (bella). E così l’Independence Inn (non altrettanto bella).

. Per Lorelai e Rory, mamma e figlia Gilmore, è un anno di grandi cambiamenti. Molti attesi, come il diploma di Rory alla Chilton e l’ansia in attesa delle lettere di accettazione del college. Altri inattesi. Rory comincia l’anno con due fidanzati (che potrebbero essere due di troppo), Lorelai riaccende la fiamma con Max (forse), Lane incontra l’uomo giusto (finalmente). Sookie riceve una sorpresa (bella). E così l’Independence Inn (non altrettanto bella). Stagione 4 (22 episodi, 6 DVD) . Rory comincia il suo primo anno a Yale. Lorelai inaugura finalmente il Dragonfly, anche se lo costa fino all’ultimo centesimo. Per Sookie c’è Davey, per Lane una vita, per Kirk una fidanzata (!).

. Rory comincia il suo primo anno a Yale. Lorelai inaugura finalmente il Dragonfly, anche se lo costa fino all’ultimo centesimo. Per Sookie c’è Davey, per Lane una vita, per Kirk una fidanzata (!). Stagione 5 (22 episodi, 4 DVD) . La Gilmore in ascesa: Lorelai. Il Dragonfly è un successo. E la storia d’amore con Luke (quella tanto attesa dai fan) fa salire la temperatura a Stars Hollow! La Gilmore in discesa: Rory. College, ragazzi e prospettive di carriera saltano e bruciano, facendo vacillare la ragazza d’oro e sicura di sè di un tempo.

. La Gilmore in ascesa: Lorelai. Il Dragonfly è un successo. E la storia d’amore con Luke (quella tanto attesa dai fan) fa salire la temperatura a Stars Hollow! La Gilmore in discesa: Rory. College, ragazzi e prospettive di carriera saltano e bruciano, facendo vacillare la ragazza d’oro e sicura di sè di un tempo. Stagione 6 (22 episodi, 6 DVD) . Rory si è ritirata da Yale e si è trasferita nella depandance dei nonni Emily e Richard – spezzando il cuore di Lorelai. Tutta la città cerca in ogni modo di riconciliare madre e figlia anche se alla fine sarà l’inaspettato arrivo di “uno di fuori città” a servire allo scopo.

. Rory si è ritirata da Yale e si è trasferita nella depandance dei nonni Emily e Richard – spezzando il cuore di Lorelai. Tutta la città cerca in ogni modo di riconciliare madre e figlia anche se alla fine sarà l’inaspettato arrivo di “uno di fuori città” a servire allo scopo. Stagione 7 (22 episodi, 6 DVD) . Dopo oltre 20 anni trascorsi da madre single, dopo una serie di uomini “non proprio giusti”, dopo aver comprato quel fantastico abito da sposa e averlo visto restare nell’armadio, Lorelai alla fine si sposa.. ma con chi?? Da Stars Hollow a New York, fino a Parigi.. dal matrimonio di Lorelai alla nascita dei figli di Lane, fino alla laurea di Rory.. dall’inizio alla fine.. la settima stagione completa.

. Dopo oltre 20 anni trascorsi da madre single, dopo una serie di uomini “non proprio giusti”, dopo aver comprato quel fantastico abito da sposa e averlo visto restare nell’armadio, Lorelai alla fine si sposa.. ma con chi?? Da Stars Hollow a New York, fino a Parigi.. dal matrimonio di Lorelai alla nascita dei figli di Lane, fino alla laurea di Rory.. dall’inizio alla fine.. la settima stagione completa. Di Nuovo Insieme (4 episodi). Lorelai gestisce ancora il Dragonfly Inn e ora vive con Luke. Sua figlia Rory, che ha ora 32 anni, deve gestire difficoltà lavorative ed ex-fidanzati, mentre la matriarca Emily deve abituarsi alla vita da vedova. In quattro capitoli memorabili costellati di “incursioni” dei bizzarri amici di Stars Hollow, le ragazze Gilmore devono affrontare problemi irrisolti di vecchia data, confrontandosi in appassionate discussioni a cuore aperto.

Una Mamma Per Amica, i contenuti speciali inclusi nei DVD

Di seguito tutti i contenuti speciali inclusi dei DVD di Una Mamma Per Amica.

Stagione 1:

Dietro le quinte – L’autore e il cast raccontano lo sviluppo della serie

Il vocabolario di Gilmore Girls – Estratti esclusivi dai dialoghi della serie

Divertiti con l’episodio Il Ballo di Rory

Scene supplementari

Stagione 2:

Scene inedite

Il film di Kirk

Un successo internazionale

Scene di litigi

Stagione 3:

Momenti d’amore

I passi preferiti dei favolosi anni ’80

Scene inedite

Speciale sul cast

Stagione 4:

Scene inedite in due episodi

I momenti più romantici della serie

Stagione 5:

Trailer

Inserto a sorpresa

Commento di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino all’episodio “La brigata della vita e della morte”

Una Mamma Per Amica fa “100”. Episodio numero 100, dietro le quinte

Impara a parlare come le Gilmore Girls

Stagione 7: