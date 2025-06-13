Un Posto al Sole, travolti dalla passione: cosa succederà tra Viola e l’ex Eugenio

Una delle coppie più in bilico di Un Posto al Sole appare indubbiamente quella tra Viola e Damiano. La professoressa Bruni è in grossa difficoltà a scuola con la mamma di Matteo e con i colleghi che di fatto l’hanno isolata negandole supporto e solidarietà nella gestione di questa spinosa situazione. Damiano invece è sempre più ai ferri corti con il suo superiore, Grillo.

Anche tra i fan la popolarità della coppia ha toccato i minimi storici dopo un inizio in cui la relazione aveva suscitato perlomeno qualche interesse. Col tempo, scemata la spinta della novità, l’interesse sembra essersi affievolito non poco. In questo scenario ormai logoro il ritorno di Eugenio, l’ex marito di Viola, potrebbe portare una ventata di novità e ridare slancio alla trama.

Un Posto al Sole, il ritorno di Eugenio cambia le carte in tavola tra Viola e Damiano?

Diciamo la verità: la coppia Viola-Damiano non ha mai convinto del tutto. L’insegnante sembra essersi adagiata in una sorta di comfort zone, continuando a vivere a casa sua. Ma anche Damiano non ha mostrato chissà quale slancio. L’esito evidente è che i due non sono mai veramente passati dalla fase in cui due «io» si limitano a stare insieme a quella in cui si forma un «noi» capace di guardare avanti nella stessa direzione.

Manca una vera complicità tra i due, come se non si fidassero fino in fondo l’uno dell’altra. Di conseguenza gli spettatori faticano a vederli come una vera coppia. Se i due decidessero di fare casa assieme potrebbe aprirsi una nuova fase, anche sul piano narrativo. Rimanere a Palazzo Palladini vorrebbe dire conservare una certa centralità nella soap. Orientarsi altrove, verso un’altra casa, potrebbe significare votarsi a una marginalità nella narrazione.

Non manca lo spazio e Palazzo Palladini, ma diversi segnali stanno a indicare che gli autori potrebbero prendere un’altra direzione. Una possibilità che sta prendendo sempre più quota tra gli appassionati di Upas ruota intorno al ritorno di Eugenio nella vita di Viola. Malgrado la separazione, Eugenio (interpretato da Paolo Romano) rimane di gran lunga la storia più importante per la professoressa Bruni.

Il legame tra i due, mai davvero spezzato, potrebbe tornare a rivitalizzarsi. La fragilità di Viola, sempre alla ricerca di un porto sicuro, sembra non trovare in Damiano la solidità e la presenza di cui ha bisogno. Affidarsi a Ornella e Raffaele d’altro canto non può che allargare le crepe che sempre più si insinuano nel rapporto con Damiano, ormai a corto di passione. Il rientro di Eugenio nella soap, previsto per le prossime puntate, potrebbe aprire un nuovo capitolo.

Un’altra possibile pista narrativa potrebbe portare sempre alla separazione tra Viola e Damiano, ma in una direzione diversa: non tra le braccia di Eugenio, ma verso un possibile avvicinamento tra la docente e il collega Marco Restucci. Le prossime puntate ci diranno quale scelta avranno fatto gli autori per Viola e Damiano.