Un Posto al sole, trame prossime puntate: Rosa si sentirà male

Un Posto al Sole si prepara a salutare il pubblico, non prima però di regalarci una serie di colpi di scena. La soap opera di Rai 3 si fermerà per due settimane per una pausa estiva e al suo posto andrà in onda una sorta di album dei momenti più belli di questa ultima stagione.

Prima che Upas vada in vacanza, però, vedremo “molti nodi sciogliersi al pettine” e l’inizio di altri intrighi, la cui risoluzione vedremo probabilmente a settembre. Rosa non starà bene, mentre Gianluca sarà in difficoltà. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa succederà a Rosa

Rosa sarà una delle protagoniste di queste ultime puntate di Un Posto al Sole in vista della pausa estiva. Ebbene la ragazza sarà pronta a partire con Pino per un viaggio, quando accadrà qualcosa di inaspettato con Damiano. Quest’ultimo è molto deluso dal comportamento della sua fidanzata Viola, che intanto ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano dove si dovrà sottoporre a un delicato intervento chirurgico.

Così sarà frustrato e inizierà a mettere in dubbio i sentimenti della sua compagna, finirà per baciare la sua ex Rosa, cosa che turberà non poco la ragazza. Rosa, infatti, sarà assalita da ansie e sensi di colpa e per questo non riuscirà a lasciarsi andare con Pino, quanto accaduto con Damiano non l’ha di certo lasciata indifferente e bisognerà capire cosa deciderà di fare, se confessare tutto e affrontare l’ex o tacere.

Intanto Gianluca Palladini, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, è tornato a Napoli, è stato visto da Rossella in pessime condizioni, dopo aver subito una aggressione. Quest’ultima lo aiuterà a rimettersi in sesto, ma vorrà anche capire cosa gli è accaduto, spingendolo a chiedere aiuto. Il figlio di Alberto alla fine troverà il coraggio di parlare a Luca, dicendogli di essere a Napoli e spiegandogli il motivo per il quale ha fatto ritorno in città. Sembrerà anche deciso a non far entrare il padre nella sua vita, ma si noterà un certo malessere del giovane rispetto all’argomento.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà Raffaele che sarà incuriosito da Renato e cercherà di capire cosa stia facendo e perché ha un comportamento assai insolito. Infine ci sarà Marina che farà di tutto per instaurare un legame con Antonietta per riuscire ad averla al suo fianco nella battaglia contro Gennaro. Le mostrerà le prove dei tradimenti del marito, sperando che questo possa avvicinarla a lei. Mariella sarà in crisi per aver accettato l’offerta di Guido di trascorrere le vacanze assieme, parlando con l’amica Mariella, le dirà di aver avuto una reazione impulsiva.

Silvia e Michele anche saranno pronti a partire, ma il giornalista si sentirà in colpa per Agata. Infine, secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, pare che Micaela sarà invitata da Serena a Maratea, ma la risposta sarà una vera sorpresa. Mentre l’amata soap di Rai 3 si prepara a chiudere i battenti per le due settimane centrali di agosto, tra i fan Upas si ipotizza che il bacio tra Damiano e Rosa potrebbe dar vita a un nuovo intreccio amoroso nelle prossime puntate.