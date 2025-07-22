Un Posto al Sole, trame prossime puntate: chi arriva alla Terrazza

Le anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto: la soap opera di Rai 3 non smette di stupire con nuove tensioni e amori che vacillano

A Palazzo Palladini l’aria si fa sempre più carica di tensioni emotive e svolte impreviste. Un Posto al Sole, la storica soap opera in onda su Rai 3, entra nel vivo con le nuove puntate previste dal 28 luglio al 1° agosto, e lo fa con una delle storyline più attese degli ultimi mesi: il trasferimento di Rosa e del piccolo Manuel alla Terrazza.

Una scelta che dietro l’apparente tranquillità cela un grosso carico emotivo destinato a stravolgere gli equilibri personali e sentimentali.

Rosa si trasferisce: è davvero un passo avanti?

La decisione arriva dopo settimane di riflessione. Rosa (interpretata da Daniela Ioia) sceglie di accettare l’invito di Giulia Poggi e si trasferisce alla Terrazza insieme a Manuel. L’obiettivo è tenere d’occhio da vicino il dottor Luca De Santis, con cui il bambino ha instaurato un rapporto speciale, quasi paterno.

L’occasione sembra perfetta: una casa accogliente, una rete di affetti solidi e la possibilità di ricostruire una serenità familiare apparentemente perduta. Ma dietro la quiete momentanea si cela ben altro.

Se da un lato Rosa appare determinata a a garantire il meglio per suo figlio, dall’altro inizia a emergere la complessità emotiva di questa nuova quodianità. Il legame con Luca, le dinamiche interne della Terrazza e il peso delle responsabilità rischiano di diventare un fardello pesante. E infatti non tarderanno a manifestarsi le prime crepe.

Una coppia in crisi: Rosa e Pino sempre più lontani

La nuova sistemazione ha conseguenze dirette anche sulla relazione tra Rosa e Pino. Quello che doveva essere un breve distacco, funzionale a rimettere ordine nella vita della donna, si trasforma ben presto in un vero e proprio allontanamento sentimentale.

I due iniziano a vedersi sempre meno e quel distacco fisico diventa presto distanza emotiva. In questo momento critico sarà Raffaele a intervenire. Con la sua pacatezza e la sua capacità di leggere tra le righe, proverà a fare da mediatore tra i due, offrendo loro la possibilità di ritrovare la connessione ormai perduta. Basterà questo a rimettere insieme i pezzi di un amore quasi al capolinea?

Notte di passione tra Guido e Mariella, il caso di Gennaro si complica

Le sorprese però non finiscono qui. Anche Guido e Mariella vivranno un momento di svolta. Dopo tanta tensione e distanza i due si lasceranno travolgere dalla passione. Ma mentre lei interpreterà quell’incontro come un segnale di rinascita, lui lo vivrà come una parentesi leggera, priva di implicazioni sentimentali. E questo probabilmente finirà per far riemergere malintesi tra i due.

Sul fronte dei misteri, il ritrovamento del corpo di Assane porterà nuove tensioni. Gagliotti cercherà di scaricare la colpa sul suo braccio destro, Okoro, mentre Marina troverà delle prove compromettenti sul tradimento di Gennaro.

Saranno foto decisive per convincere Antonietta a collaborare con lei, tanto che la donna rivelerà infomazioni chiave sul marito.