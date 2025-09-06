Un Posto al sole, torna Clara. Arriva una brutta notizia per Damiano

Secondo le anticipazioni dell’amata soap opera di Rai 3 nelle prossime puntate ci saranno scelte inaspettate e un importante ritorno

Un Posto al Sole da quando è tornato dopo le vacanze ha già regalato forti emozioni ai telespettatori, in una delle ultime puntate – nello specifico quella andata in onda lo scorso 3 settembre – Damiano è venuto a sapere che non è riuscito a superare il concorso che aveva fatto per diventare vice ispettore. Per lui sarà una delusione bruttissima, del resto aveva studiato tanto per raggiungere questo avanzamento di carriera.

La forte delusione, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, potrebbe spingerlo a prendere una drastica e dolorosa decisione. Nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3 assisteremo anche al ritorno di Clara ed Eduardo a Napoli e questo, com’è prevedibile, darà il via a nuove trame.

Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 settembre, a parte un ritorno inaspettato, assisteremo a quella che può essere definita una vera e propria crisi per Damiano. Dopo aver saputo che non è riuscito a superare il concorso, lo sconforto avrà la meglio e sarà sul punto di prendere una decisione molto importante. Pare, infatti, che deciderà di lasciare per sempre la Polizia e lo comunicherà sia a Viola che a Rosa.

In un primo momento Damiano crederà che la decisione di lasciare la polizia possa far piacere alla compagna, ma invece Viola non sarà affatto d’accordo con una decisione così drastica. Anche Rosa esprimerà tutta la sua perplessità riguardo a questa scelta troppo impulsiva e si preoccuperà non poco. Intanto Grillo potrebbe essere coinvolto nel mancato passaggio di Renda al concorso, ma questo sospetto sarà affrontato nelle puntate successive.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo a un grande ritorno, proprio quando Rosa e Manuel andranno via dalla Terrazza per tornare nel loro appartamento, faranno rientro a Napoli Eduardo e Clara, che andranno proprio a casa della ragazza. Pino non sarà felice di questo ritorno e del fatto di dover dividere l’appartamento con altre due persone, ma alla fine dovrà accettarlo. Intanto l’arrivo di Eduardo segnerà una svolta per Damiano, poiché l’amico farà di tutto affinché non getti la spugna, ricordandogli anche quanto sia un bravo poliziotto.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, infine, Ferri sarà in difficoltà, l’aggressione a Gennaro Gagliotti potrebbe avere ripercussioni importanti. Intanto l’imprenditore, dopo un ricovero in ospedale, sarà dimesso e deciderà di tornare ai Cantieri per acquisire nuovamente il controllo dei suoi affari, nella gestione si farà aiutare dal fratello Vinicio. Quest’ultimo, però, sarà combattuto perché non saprà se restare a Napoli per supportare il fratello, o lasciare la città per raggiungere Alice. Una decisione difficile, quella tra famiglia e amore, che lo turberà non poco.