Un Posto al Sole, svolta inaspettata: Manuela e Niko non si sposano più? I dubbi di lei

Le nozze tra Niko e Manuela sono senza ombra di dubbio uno dei momenti più attesi della trentesima stagione di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate il matrimonio tra l’avvocato Poggi e la gemella di Micaela continuerà a tenere banco. Verrà fissata anche la data del fatidico sì. Ma uno spiacevole contrattempo potrebbe provocare non pochi problemi.

Intanto Rosa troverà finalmente il coraggio di confessare a Pino la verità sul tradimento con Damiano. Eduardo invece si vedrà accusare dell’aggressione al capo dei ragazzi del quartiere che da tempo non cessano di provocarlo. Silvia, appena rientrata in città, dovrà decidere cosa fare con Gianluca al Caffè Vulcano.

Un Posto al Sole, spoiler: Manuela in ansia per le nozze con Niko

Al centro delle prossime trame di Un Posto al Sole troveremo le nozze tra Niko e Manuela. Per la sorella di Micaela si avvicinerà anche un altro traguardo importante: quello della laurea. Sarà proprio la prossima conclusione degli studi universitari a creare un imprevisto. Manuela infatti verrà a sapere che la data della discussione della tesi è stata fissata proprio il giorno del suo matrimonio.

L’imprevisto turberà non poco la giovane. In preda al panico, Manuela cercherà di capire in che modo affrontare una doppia sfida tanto importante. Dal canto suo Niko si attiverà per cercare di trovare una soluzione che, come si dice, salvi capra e cavoli: matrimonio e laurea. Le anticipazioni rivelano che l’avvocato Poggi tirerà fuori dal cilindro un’idea originale per salvare la situazione.

Spazio anche per il triangolo tra Rosa, Damiano e Pino. La donna finalmente troverà il coraggio di dire al postino del tradimento con il suo ex. La reazione di Pino sarà un mix di sofferenza e frustrazione, anche se non è chiaro quali saranno le sue mosse. Pessime notizie intanto per Eduardo, accusato della brutale aggressione a Peppe Caputo.

Il giovane con cui Sabbiese si era scontrato qualche giorno prima finirà in gravi condizioni al San Filippo. Gli indizi indicheranno in Eduardo il sospettato numero uno. Damiano però non cesserà di credere all’innocenza del suo amico. Renda così prenderà in mano le indagini per scagionare Eduardo e mostrare che qualcuno ha voluto incastrarlo.

Nel frattempo Silvia, al ritorno a Napoli dopo la vacanza neozelandese, si accorgerà dei problemi con l’alcol di Gianluca. Grazie a un confronto con Diego e Nunzio si renderà conto che la situazione deve essere affrontata con urgenza. Il giovane Palladini, ancora in prova, mostrerà chiaramente i segni della dipendenza dall’alcol sul luogo di lavoro.

Il comportamento di Gianluca metterà in forte imbarazzo la clientela, rischiando di compromettere l’immagine del Caffè Vulcano. E così, stretta tra la necessità di tutelare il suo locale e l’affetto per Gianluca, Silvia prenderà una decisione sofferta come quella di non rinnovare il contratto al figlio di Alberto.

Dal canto suo Gianluca non reagirà in maniera serena alla notizia del suo allontanamento e il suo sfogo rischierà di far degenerare le cose al Vulcano andando ulteriormente a peggiorare il clima già carico di tensioni tra i dipendenti.