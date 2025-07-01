Un Posto al sole spoiler: tra Guido e Mariella accadrà l’impensabile

Un Posto al Sole ha saltato la puntata di venerdì 27 giugno a causa del secondo tempo del match dell’Italia agli Europei di basket femminili. La storica soap di Rai 3 è ripartita regolarmente lunedì 30 giugno per una nuova settimana di appuntamenti con i residenti di Palazzo Palladini.

Negli ultimi giorni la “Beautiful italiana” è diventata famosa anche al di fuori dei confini nazionali per l’annuncio, giunto durante la presentazione a Napoli dei palinsesti Rai, dell’ingresso nel cast di Upas della celebre attrice statunitense Whoopy Goldberg, premio Oscar per Ghost. L’annuncio è arrivato per bocca della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

Nel 2026 cadrà il trentennale della messa in onda di Un Posto al Sole. «Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico», ha spiegato la direttrice Ammirati. «Stiamo scrivendo la linea di Whoopi e sarà una linea singolare – ha aggiunto Ammirati – perché ci sarà anche del mistery e un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti della fiction». In attesa dell’esordio della protagonista di Sister Act, ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa succederà tra Guido e Mariella

Nei prossimi episodi Elena aprirà sempre più gli occhi sulla vera natura di Gennaro, mentre Michele farà ritorno da Agata per cercare di capire cosa è accaduto ad Assane. Preoccupato per l’esuberanza della sua fidanzata, Samuel parlerà di Gabriela con Nunzio. Quando però vedrà insieme Rossella e Gianluca sarà il primo a mostrarsi geloso della sua ragazza.

Mariella si farà travolgere dal piano organizzato da Bice per recuperare il denaro di Lello Troncone. Sempre Mariella farà mostra di una certa gelosia nei confronti di Guido, segno inequivocabile di una confusione sentimentale che fatica a placarsi. Michele parlerà di Agata a Silvia che cercherà di convincerlo a prendere le distanze da quella donna e dal suo mondo fatto di inquietanti poteri.

Invece Giulia e Luca visiteranno una struttura di lungodegenza, ma ne resteranno profondamente insoddisfatti. Saranno entrambi convinti che ci sia ancora del tempo prima che la malattia di Luca progredisca ancora. Ma un evento improvviso muterà il corso degli eventi precipitando in una profonda angoscia il dottor De Santis.

Durante l’ascolto collettivo della prima puntata del podcast di Viola, uno dei presenti verrà colpito da un malore improvviso. Il fatto destabilizzerà il clima. Nel frattempo Rossella dovrà fare i conti con un ritorno inaspettato. L’ex primario Daniele Fusco infatti si presenterà in ospedale scortato dalla polizia per far visita alla madre gravemente malata.

Il nuovo faccia a faccia con Fusco obbligherà la dottoressa Graziani a fare i conti con traumi mai del tutto superati. Alberto proverà a recuperare il suo rapporto con Gianluca e a superare la diffidenza del figlio. Dal canto loro Mariella e Guido riusciranno a ritrovare una certa complicità. Viola, sorprendentemente, tornerà a vestire i panni di insegnante per Damiano. Così facendo aprirà un nuovo capitolo nella loro vita. Ornella sarà sempre più preoccupata per la salute di Eugenio. Il magistrato trascurerà alcuni segnali molto pericolosi.