Un Posto al Sole, spoiler: Rosa o Viola? Damiano farà la sua scelta

Il cuore del poliziotto sarà sempre più diviso a metà tra Rosa e Viola nelle prossime puntate della soap. Chi sceglierà Damiano?

Ampio spazio al triangolo tra Damiano, Rosa e Viola nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ma anche le vicende professionali di Renda si prenderanno la scena, visto che Damiano continuerà a portare avanti la sua idea di abbandonare il posto in polizia. Una scelta destinata ad avere esiti imprevisti anche in campo sentimentale.

Nel frattempo Eduardo, appena rientrato a Napoli insieme a Clara, potrebbe indurlo a ragionare con più calma, senza lasciarsi andare a scelte troppo impulsive in campo lavorativo. Per Damiano potrebbe essere vicino il momento di fare una scelta definitiva tra Viola e Rosa.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Damiano a un bivio tra Rosa e Viola

Il fallimento dell’esame da vice ispettore ha molto amareggiato Damiano. A colpirlo duramente c’è stata poi l’ombra dei condizionamenti di Grillo sull’esito finale. Un duro colpo per il poliziotto, che lo ha spinto a pensare seriamente di alzare bandiera bianca. Nei prossimi appuntamenti con Upas Damiano continuerà a dare seguito all’idea di lasciare la polizia per entrare nella sicurezza privata.

Stavolta Renda scenderà dal piano dei progetti astratti a quello dei passi concreti e comincerà a muoversi per uscire dalla polizia. Damiano condividerà con Viola la sua decisione. Ma la reazione della compagna non sarà esattamente quella che si aspettava. L’uomo era convinto che abbandonare la divisa da poliziotto avrebbe potuto dare nuovo slancio al rapporto con Viola.

La prova dei fatti rivelerà però una realtà ben diversa. Viola si mostrerà tutt’altro che felice della sua scelta. Non si sa bene cosa gli dirà la professoressa Bruni, ma appare chiaro che non accoglierà con entusiasmo la sua decisione e soprattutto continuerà a rifiutarsi di andare a vivere con lui. Ennesima delusione per Damiano, che tuttavia non cambierà idea.

L’agente sarà portato invece a meditare sul rapporto con Rosa e sul fatto che la sua ex continua a dimostrargli un affetto incondizionato e sincero. La crisi con Viola e la riconsiderazione del legame con Rosa potrebbero riaprire la strada a un riavvicinamento tra Damiano e la madre di suo figlio, il piccolo Manuel.

Sembra insomma avvicinarsi sempre più il momento in cui Damiano dovrà scegliere tra Rosa e Viola. Intanto la storia con la sua attuale compagna andrà avanti in un crescendo di tensioni. Sullo sfondo ci sarà anche la situazione di Pino, convinto che con Rosa stia filando tutto liscio e del tutto all’oscuro del bacio scattato con Damiano prima della pausa estiva.

Le prossime puntate della soap assisteranno al ritorno in città di Clara ed Eduardo. Damiano potrà così riabbracciare il suo vecchio amico e tra i due partirà un confronto che si rivelerà di cruciale importanza. È stato proprio grazie a Damiano che Eduardo ha trovato la forza e il coraggio di cambiare vita, abbandonando la criminalità.

Eduardo rimarrà colpito dalla radicalità della scelta di Damiano, che gli confiderà il suo progetto di abbandonare la divisa da poliziotto. L’uomo non si limiterà a registrare in silenzio la decisione dell’amico. Assumerà un ruolo attivo invitandolo a ragionare e riflettere con attenzione, evitando di fare un passo che rischia di segnare per sempre il suo avvenire.