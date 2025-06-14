Un Posto al Sole, spoiler prossime puntate: il segreto di Giulia affiora dopo anni. È nei guai?

Giulia Poggi in Un Posto al Sole è sinonimo di moralità a prova di bomba, quasi un simbolo vivente di bontà e cristallina dedizione per il prossimo. Non esita mai a schierarsi dalla parte dei soggetti più deboli, pronta a farlo senza indugi. Anche nei frangenti più complicati cerca di sempre di agire nella maniera giusta. Eppure anche lei ha qualche scheletro nell’armadio, una zona d’ombra pronta a riaffiorare nelle trame della soap.

In maniera anche piuttosto candida, nelle puntate attualmente in onda di Upas l’assistente sociale ha rivelato a Gianluca Palladini di avergli fatto da madre in un certo momento della sua vita. Ma le cose non sono andate esattamente così. Quella che adesso viene narrata come una scelta ispirata dall’amore cela in realtà una delle pagine più oscure della donna.

Un Posto al Sole, il segreto di Giulia che potrebbe tornare a galla nelle prossime puntate

La dura realtà infatti è un altra. Più che di accudimento, sarebbe più corretto parlare di rapimento di Gianluca. Diversi anni fa, quando Giulia era sposata con Renato e madre di Angela, si ritrovò a gestire un caso molto delicato nel suo centro di ascolto. Si vide infatti affidare un neonato abbandonato trovato in un parco. Giulia sapeva bene cosa avrebbe dovuto fare: rivolgersi alle autorità.

Ma in quel frangente decise altrimenti e tenne con sé quel trovatello. Col tempo, obnubilata dal desiderio di essere ancora madre, sarebbe arrivata a dargli il nome di Valentino Poggi. Giunse a falsificare perfino i documenti, senza esitare a cercare il sostegno del dottor Luca De Santis che però rifiutò di assecondare i suoi piani. Soltanto in un secondo momento si scoprirà che quel piccolo in realtà era Gianluca, figlio biologico di Alberto Palladini.

La madre del piccolo, Sonia Campo, lo aveva abbandonato poco dopo averlo messo al mondo mentre Alberto, lasciato all’oscuro di tutto, lo stava cercando disperatamente. Una volta venuta a galla la verità, Giulia non volle restituire il bambino al genitore. Di più: tentò perfino – per due volte – la fuga pur di non separarsi dal piccolo che ormai considerava come suo.

Tutti i sentimenti del mondo non possono cancellare la dura realtà: quello messo in atto da Giulia fu un rapimento in piena regola. Il suo comportamento scavò un fossato destinato a non colmarsi mai con Alberto e che ancora oggi alimenta una guerra sotterranea e un rancore mai spento tra i due. Giulia ha agito per amore? Come ha detto qualcuno l’amore non basta, soprattutto quando calpesta il diritto di un bambino indifeso a vivere con i suoi genitori naturali.

Giulia avrebbe dovuto semplicemente restituire Gianluca ai suoi genitori. A tentare di farla ragionare fu Luca che in quel periodo si rivelò davvero una figura paterna per Gianluca, alla luce anche della sua relazione con la madre, Sonia Campo. Se per il dottor De Santis si può effettivamente parlare di un affetto sincero, per Giulia quella rimane una pagina buia che ancora oggi si insinua come una ferita sempre aperta nel rapporto con Alberto.