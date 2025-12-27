Un Posto al Sole, spoiler gennaio: Riccardo alle prese con una drastica e sofferta decisione

Non si annuncia nulla di buono per Riccardo nelle puntate di Un Posto al Sole in onda a gennaio 2026. Il dottor Crovi sembra destinato a prendere una decisione sofferta che non piacerà per nulla a Rossella. A quanto pare il medico opterà per una soluzione drastica. E l’unica in grado di farlo tornare sui suoi passi potrebbe essere proprio la sua ex.

La mancata nomina a primario per Riccardo si rivelerà l’equivalente di un pugno nello stomaco. Il chirurgo si troverà costretto a fare i conti con l’ennesimo fallimento della sua vita. Una sconfitta che si sommerà all’amarezza per il naufragio di una storia importante come quella con Rossella, fuggita poco prima di accostarsi all’altare, e porterà il dottore a considerare seriamente una via d’uscita molto dolorosa.

Un Posto al Sole, anticipazioni di gennaio: scelta radicale per Riccardo

L’impressione è che Riccardo, incassata l’ultima, cocente delusione professionale al San Filippo, possa decidere di abbandonare Napoli, dove non gli rimane più nulla dopo la fine della relazione con Rossella. Per giunta Crovi ha già un matrimonio fallito alle spalle. E adesso quel dolore mai del tutto superato rischia di riaffiorare con violenza nella sua vita.

Con l’arrivo del nuovo anno Riccardo prenderà una decisione inattesa destinata a non piacere affatto a Rossella. Viste le premesse, non ci sarebbe da sorprendersi se il medico decidesse di voltare pagina lontano dalla città all’ombra del Vesuvio, il più distante possibile da luoghi legati nel suo animo a laceranti perdite.

Le anticipazioni non entrano nel dettaglio, ma non appare campato in aria ipotizzare che la delusione possa spingere Crovi ad allontanarsi da Napoli – o almeno dal San Filippo – per cercare di recuperare un equilibrio interiore a rischio di andare in frantumi. Troppe ferite che stentano a rimarginarsi renderebbero una fuga uno scenario sicuramente preventivabile.

Il resto delle anticipazioni dal 28 dicembre al 2 gennaio dà ampio spazio al tentativo di Eduardo di prendere le distanze da Stella dopo aver scoperto che la sua amante è coinvolta nelle rapine alle gioiellerie al centro delle indagini di Damiano. Troppo alto il rischio di compromettere la difesa nel processo alle porte. Sabbiese proverà così a riavvicinarsi a Clara.

Stella però non demorderà e si renderà protagonista di un’azione azzardata che metterà tutto a rischio. Intanto Giulia e Rosa, all’oscuro della situazione, non cesseranno di cercare un lavoro stabile per l’ex camorrista. Si farà strada l’ipotesi di un lavoro a Palazzo Palladini per Eduardo.

Sempre a Palazzo Palladini il pranzo di Natale prenderà una piega imprevista. Tutto succederà quando Ida, dopo un incidente non particolarmente grave, si scaglierà contro Diego pronta ad accusarlo di non supportarla a sufficienza con Tommy. Uno sfogo inaspettato che sorprenderà tutti e suonerà come la spia del profondo malessere covato dalla donna, sempre più infelice e isolata a Napoli.