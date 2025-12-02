Un Posto al Sole spoiler, Gagliotti prova una mossa disperata ma finisce malissimo per lui: il colpo di scena

Infuria la lotta di potere ai Cantieri Flegrei. La nuova “variabile” rappresentata da Chiara Petrone fin dalle prossime puntate costituirà un ulteriore elemento di difficoltà per Gennaro Gagliotti. Il losco imprenditore sta fronteggiando il contrattacco da parte di Marina e di Roberto e appare deciso a vendere cara la pelle.

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole Gagliotti tenterà la mossa della disperazione, sicuro come d’abitudine di poter indirizzare le cose secondo i propri “desiderata”. Ma stavolta il fratello di Vinicio potrebbe rendersi conto di non aver fatto bene i suoi conti. Ecco cosa succederà prossimamente nella soap in onda su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: mossa della disperazione per Gennaro, ma per lui si mette male

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dall’8 al 12 dicembre su Rai 3, rivelano che Gennaro sarà pronto a corrompere Filippo nel tentativo di arruolarlo alla sua causa dopo che l’uomo entrerà a far parte del team dei Cantieri. Ma presto si ritroverà nei guai. Qualcuno infatti stravolgerà tutti i suoi piani.

Ai Cantieri infatti arriverà – su proposta di Chiara Petrone – Filippo Sartori, già curatore degli affari della giovane imprenditrice. Novità dunque nel team dei Cantieri Flegrei, con Filippo che arriverà per fare le veci di Chiara. La new entry attirerà immediatamente le attenzioni di Gagliotti che in Filippo vedrà un potenziale alleato (o meglio una possibile pedina).

Gennaro infatti cercherà di portare Filippo dalla sua parte, tentando di manipolarlo. Un piano però che non produrrà gli effetti sperati. Sì, perché qualcuno tramerà alle spalle di Gagliotti vanificando di fatto la sua mossa. Il perfido uomo d’affari presto si ritroverà nei guai. Ma anche per Marina il momento non sarà facile.

Sua nipote Alice infatti non avrà intenzione di perdonarla dopo lo sgarbo subito. La figlia di Elena perciò continuerà ad agitare l’ascia di guerra nei riguardi di sua nonna e di Roberto Ferri. Spazio anche per Eduardo. Sabbiese ingannerà Clara tenendola all’oscuro dei sentimenti che ha compreso di nutrire per Stella. Il rapporto tra i due continuerà a non essere dei migliori.

Il fratellastro di Rosa si mostrerà insofferente e insoddisfatto, al punto di cercare dei pretesi per arrivare allo scontro con Clara, così da avere una scusa per andare da Stella e trascorrere del tempo con lei. Nel frattempo Viola e il suo ex Eugenio saranno sempre più vicini. Tra i due sembrerà essere tornato il feeling di un tempo.

In attesa delle nuove trame di Upas, l’appuntamento con la storica soap di Rai 3 è confermato per tutto il mese di dicembre. Non sono previsti stop o variazioni di palinsesto nel corso delle festività natalizie per Un Posto al Sole. Gli episodi andranno regolarmente in onda nella fascia oraria compresa tra le 20:50 e le 21:20.