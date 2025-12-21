Un Posto al Sole, spoiler di Natale: il colpo di scena tra Eugenio e Viola

I fan di Un Posto al Sole si sono accorti che da tempo sono in corso le manovre di avvicinamento tra Eugenio e Viola. La malattia dell’ex marito ha portato la professoressa Bruni sempre più vicino a Nicotera e sempre più lontano da Damiano. A Natale tra i due ci sarà un colpo di scena. Ma non sarà tutto rose e fiori sotto il cielo di Upas.

Per altre coppie tira infatti aria di crisi e anche molto pesante. Pensiamo a Diego e Ida. Ma a far preoccupare è soprattutto la tenuta della coppia formata da Eduardo e Claudia. Il tradimento di Sabbiese con Stella non promette nulla di buono, tanto più che prossimamente verrà a galla il segreto nascosto dalla mora protagonista.

Un posto al Sole, anticipazioni di Natale: svolta in arrivo per Eugenio e Viola

La strada tra Viola e Eugenio sembra ormai spianata, con i due destinati a ripercorrere il sentiero che ha portato alla riunione tra Niko e Manuela, per non parlare di Guido e Mariella. I giorni di Natale assisteranno al ritorno di fiamma tra il pm e la prof Bruni. Dopo quasi due anni di pausa forzata, i due decideranno di riunire la famiglia.

Viola infatti ha rivelato a Eugenio di voler passare il Natale insieme a lui. Il primo, decisivo passo per tornare insieme come una vera famiglia. Il 2026 inizierà con diverse coppie riformate. Da tempo la riconciliazione tra Nicotera e l’ex moglie era nell’aria. Così è stato anche per Guido e Mariella e prima ancora per Niko e Manuela.

Tutto porta nella direzione anche per Damiano e Rosa, anche se con alcuni distinguo rispetto alla coppia Poggi-Cirillo. Niko e Manuela sono tornati insieme dopo un lunghissimo percorso. Il trionfo dell’amore nel loro caso appare evidente. Rimane da capire invece se il prossimo ritorno di fiamma tra Damiano e Rosa non sia dettato più da una ripicca verso Viola.

Molti fan sospettano che il poliziotto possa tornare nuovamente a deludere Rosa realizzando così la “profezia” di Pino – che a Renda non ha mai nascosto di non credere affatto nella veracità del suo sentimento per la madre di suo figlio Manuel (in fondo al cuore la Picariello non ha mai smesso di amare Damiano).

Diverse critiche si è attirata anche Mariella, “colpevole” secondo alcuni di aver perdonato il marito che in fin dei conti sembra essere tornato da lui guidato dagli eventi, non perché realmente pentito del tradimento. Ha tutte le parvenze di una crisi vera invece quella tra Diego e Ida. Ormai archiviata la felicità per avere riavuto il piccolo Joseph, Ida sembra sempre più a disagio in Italia e con Diego.

Un’altra coppia pericolosamente sul filo del rasoio è quella formata da Clara e Eduardo. Ancora non è chiaro se la relazione clandestina con Stella uscirà alla luce del sole. Di certo tra i due coniugi non tira una bella aria. Senza contare che l’ex camorrista rischierà di finire seriamente nei guai quando scoprirà che l’amante è coinvolta in un giro di rapine nelle gioiellerie di Napoli.