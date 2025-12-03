Un Posto al Sole spoiler, Alberto sceglie il sostituto di Raffaele: colpo di scena durante la riunione di condominio

Da quasi trent’anni Un Posto al Sole è un appuntamento fisso per milioni di spettatori, pronti a sintonizzarsi su Rai 3 per seguire le dinamiche affettive e sociali che si intrecciano sullo sfondo di Palazzo Palladini. Cosa dovremo attenderci dalle prossime puntate della “Beautiful italiana” in onda dall’8 al 12 dicembre?

I prossimi episodi assisteranno a una svolta a suo modo storica: l’addio alla guardiola di Raffaele, il portiere del palazzo presente fin dalla prima stagione della soap. Per Giordano è arrivato il momento di andare in pensione. Alberto sarà pronto a scegliere il suo sostituto in portineria durante una riunione di condominio dove non mancheranno le sorprese.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Raffaele in pensione, Alberto propone il suo sostituto

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre avrà luogo la riunione di condominio per stabilire il pensionamento di Raffaele. Le decisioni successive tuttavia prenderanno una piega inaspettata, rischiando di coinvolgere pure Guido e Mariella. Il nome sostenuto da Alberto Palladini apparirà davvero all’altezza della situazione.

Il “candidato perfetto” di Alberto sarà il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Nel frattempo Rosa non sarà del tutto convinta della bontà della sua scelta di rinunciare all’incarico di erede designata di Raffaele in portineria. Jimmy, bullizzato in internet da Matteo e da altri compagni di classe, crederà, di avere finalmente una chance di essere accolto dal gruppo.

Il figlio di Niko tuttavia si accorgerà presto che le cose non stanno come pensa. Sempre più distanti Eduardo e Clara. Il discorso a cuore aperto della donna sull’amore che li unisce sembrerà alleviare il malessere di Sabbiese, riavvicinandolo così alla famiglia. Eduardo nelle prossime puntate sembrerà però cercare dei pretesti per scontrarsi con Clara, così da avere una “scusa” per andare a farsi consolare da Stella, con la quale il legame si farà sempre più forte.

Viola e Eugenio invece sembreranno aver riscoperto il feeling e la complicità di un tempo. Filippo alla fine accetterà la proposta di Chiara di fare da suo rappresentante ai Cantieri per controllare di fatto le mosse di Gagliotti. Elena cercherà di fare da mediatrice tra Alice, Marina e Roberto. La figlia non intenderà perdonare i nonni per aver strumentalizzato i problemi di Vinicio.

Nel frattempo Niko e Manuela scopriranno che Jimmy viene bullizzato fin dall’inizio dell’anno scolastico. Gennaro dovrà fare i conti con il ritorno di Sartori ai Cantieri. Ma non sarà solo lui a rimetterci piede. Damiano proverà a fugare le perplessità di Rosa su Eduardo senza abbandonare le sue riserve. In tutto questo arriverà per Filippo il momento di prendere parte alla prima riunione nei Cantieri come rappresentante di Chiara Petrone.

Gennaro proverà subito a manipolarlo per arruolarlo alla sua causa. Alice, sempre più ai ferri corti con la famiglia, sarà pronta a partire per Londra insieme a Vinicio. Aria di crisi intanto per Elena, consapevole del fossato ormai evidente con sua figlia. Gagliotti proverà ancora a portare dalla sua Sartori. Qualcuno però gli romperà le uova nel paniere.