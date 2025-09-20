Un Posto al Sole, scoppia la passione tra Samuel e Micaela, ma verrà a galla un tradimento

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, secondo quanto riportato dalle anticipazioni della soap pare che alla fine tra Micaela e Samuel scoppierà la passione. Lo chef, però, sarà subito gettato nello sconforto perché teme che Gabriela possa soffrire e vorrebbe tanto che questo non accadesse.

Ma in realtà pare che sarà scoperto anche un tradimento, un ulteriore colpo di scena che promette di lasciare davvero il pubblico con il fiato sospeso. Le prossime puntate di Un Posto al Sole, quindi, saranno davvero molto intense.

La passione tra Samuel e Micaela e il tradimento a Un Posto al Sole

Si capirà subito che il momento di passione vissuto tra Samuel e Micaela non sarà qualcosa di fugace e senza conseguenze. Tra i due c’è qualcosa di più di un semplice attimo in cui si sono lasciati andare, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, pare che la gemella farà al suo ex una vera e propria dichiarazione d’amore al suo ex.

La cosa spiazzerà non poco lo chef cantante, che comprenderà subito quanto il suo sentimento nei confronti di Micaela sia intenso, così sceglierà di tornare assieme a lei, ma sarà subito affranto dai sensi di colpa, teme di ferire Gabriela, la sua fidanzata. Le anticipazioni di Un Posto al Sole, però, parlano chiaro, pare che Samuel scoprirà che la realtà è molto diversa da come la immaginava.

Il comportamento di Gabriela aveva già iniziato a destare i primi sospetti e a quanto pare non erano poi così infondati. La giovane, infatti, pare che abbia mentito e abbia già trovato consolazione nelle braccia di un altro. In tanti si chiedono con chi, ma secondo quanto ipotizzato dai telespettatori, oltre che agli indizi piuttosto loquenti, Gabriela potrebbe aver ceduto alla passione proprio con Pasquale. Il ballerino ha incontrato la collega e si è subito notata la simpatia nei suoi confronti, per sapere se è davvero lui la persona con cui è stata la ragazza, dovremo attendere le prossime puntate.

Intanto, dalle puntate andate in onda di Un Posto al Sole, pare che Matteo sia intenzionato a vendicarsi di Viola. Damiano, sempre più combattuto dalla sua crisi professionale, finirà per confessare ad Edoardo che vuole lasciare la Polizia, cosa che spiazzerà l’amico, che farà di tutto per fargli cambiare idea. Successivamente gli dirà che Rosa è ancora molto legato a lui. Gianluca, invece, conoscerà il fratellino, Federico, ma vedere come gioca con il padre, lo rattristerà molto, ricordandogli quello che non ha avuto nella sua infanzia. Guido proverà a corteggiare nuovamente Mariella e Gennaro, forte anche dell’appoggio del fratello di Vinicio, tornerà ai Cantieri ancora più intenzionato a riprendere il suo potere.