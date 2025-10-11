Un Posto al Sole, Roberto torna e si riprende tutto: nelle anticipazioni la vendetta di Ferri

Sta per arrivare il momento della rivincita per Roberto, pronto a tornare in gioco e determinato a riconquistare tutto quello che gli è stato tolto.

Da tempo Roberto e Marina sono costretti a giocare in difesa, come irretiti dall’aggressività di Gennaro Gagliotti, che sembra essere riuscito a plasmare anche Vinicio a sua immagine e somiglianza. Presto però arriverà per loro il momento della riscossa. I due coniugi saranno pronti a passare al contrattacco per rovesciare le sorti ai Cantieri.

Roberto sta per tornare e insieme a Marina darà battaglia per risalire finalmente la china e riprendersi tutto. La voglia di rivalsa di Ferri però dovrà fare i conti con Gennaro. Il losco imprenditore si mostrerà particolarmente coriaceo e continuerà a dare parecchio filo da torcere ai coniugi.

Un Posto al Sole, anticipazioni: il ritorno di Roberto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre rivelano che Roberto riuscirà a tornare a casa dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari. Una volta riuniti, lui e Marina cominceranno a pianificare le mosse da fare per riprendersi i Cantieri. Ferri farà di tutto per riconquistare la libertà perduta, stanco di vivere nel terrore per le azioni degli altri detenuti.

L’imprenditore deciderà così di reagire rischiando il tutto per tutto. Roberto si lancerà in una mossa a dir poco azzardata procurandosi da sé una ferita, pronto a far ricadere su Rosario la responsabilità della lesione. Un gioco molto rischioso che però avrà successo. Ferri riuscirà a mettere nei guai il suo rivale e a conquistarsi l’uscita dal carcere.

Roberto verrà trasferito in infermeria mentre Rosario subirà l’allontanamento. Marina nel frattempo, ignara dei piani del marito, sarà in ansia per le sue sorti. Il ferimento in carcere non comporta automaticamente la concessione dei domiciliari. Ma l’avvocato La Rocca riuscirà a farli ottenere al suo assistito. Prima Ferri sarà però costretto a ingoiare un boccone amaro.

Per recuperare almeno in parte la libertà Roberto dovrà ammettere la propria colpevolezza. Marina intanto non rimarrà con le mani in mano. Tornerà a vestire i panni della “dark lady” di un tempo e si metterà all’opera per riprendere in mano il potere ai Cantieri Flegrei. La donna elaborerà un piano ben congegnato per sbarazzarsi dei Fratelli Gagliotti.

Marina agirà con grande determinazione, decisa ad affrontare la sfida con polso fermo e sangue freddo, senza esitare ad approfittare del momento di debolezza di Vinicio, in preda ai rimorsi per quanto accaduto a Castrese. Il tentativo di suicidio del giovane Altieri segnerà a fondo il fratello di Gennaro.

Marina e Roberto saranno pronti ad agire in maniera coordinata, uniti da un unico scopo: fermare la progressiva scalata al potere dei Gagliotti. Marina si muoverà sul campo. Roberto invece agirà da casa per riprendersi finalmente i Cantieri e mettere fine allo strapotere di Gennaro – il quale però si rivelerà un osso duro, molto difficile da scalzare.