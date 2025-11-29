Un Posto al Sole, Roberto Ferri sconvolto da una scoperta fa una richiesta precisa a Marina: le anticipazioni

Palazzo Palladini continua ad essere al centro di grandi movimenti che andranno a intaccare gli equilibri dei personaggi della soap partenopea, a partire dalla prossima settimana. Le puntate in onda dall’1 al 5 dicembre 2025 riportano in primo piano tensioni familiari, ritorni inattesi e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il volto del quartiere più amato della televisione italiana. Protagonista è la coppia Ferri–Giordano, trascinata in un vortice di scelte delicate e rivelazioni tutt’altro che rassicuranti.

Prima che gli eventi esplodano del tutto, a Napoli si respira un’aria di attesa. Il rientro di Chiara Petrone mette in allarme chi teme che vecchie ombre possano tornare a prendere forza, mentre altre storie parallele sembrano procedere in sordina, pronte però a intrecciarsi con il quadro generale.

Raffaele, ad esempio, si troverà a fare i conti con una decisione maturata da tempo, che tuttavia scuote profondamente chi gli è vicino. Contemporaneamente, Guido e Mariella dovranno confrontarsi con dinamiche paradossali che li coinvolgono più del previsto, mentre Eduardo affronta un disagio crescente che rischia di spingerlo oltre un punto di non ritorno.

Ferri sotto pressione: la scoperta che cambia tutto

Il fulcro narrativo della prossima settimana ruota attorno a Roberto Ferri, alle prese con una rivelazione che lo colpisce nel momento meno opportuno. L’imprenditore, convinto di avere già previsto le mosse del rivale Gennaro, scopre che l’uomo dispone ancora di risorse inaspettate, una minaccia che potrebbe mandare all’aria il piano costruito insieme a Marina. La consapevolezza di non avere il controllo lo destabilizza, tanto da spingerlo a rivolgersi alla moglie con una richiesta precisa e tutt’altro che semplice: prendere una decisione rischiosa per anticipare le mosse dell’avversario.

Marina, che già si trova in un momento complicato, capisce che la situazione non consente mezze misure. La loro strategia deve essere ricalibrata in fretta, soprattutto dopo la riunione ai Cantieri con Chiara, un incontro che avrà conseguenze impreviste non solo sul fronte lavorativo, ma anche su quello familiare. La settimana si arricchisce anche delle vicende di Filippo, raggiunto da una proposta professionale che potrebbe aprirgli nuovi scenari, e di Bice, sempre più determinata nel portare avanti un piano che coinvolge Cotugno e un potenziale finanziatore. Eduardo, invece, soffre il peso delle proprie limitazioni e teme di non riuscire a garantire a Clara e Nunzia la serenità che desidera per loro, un tormento che rischia di condurlo a un passo falso molto grave.

Un Posto al Sole si prepara così a un’altra serie di episodi densi di scelte, scoperte e colpi di scena sottili ma decisivi. E come sempre, il pubblico rimarrà incollato allo schermo.