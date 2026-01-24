Un Posto al Sole, Raffaele scopre la verità: qual è il segreto di Eleanor

Eleanor è arrivata a Palazzo Palladini. Il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg nasconde un segreto. Sarà Raffaele a scoprire la verità sulla nuova arrivata.

L’arrivo a Napoli – e nelle trame di Un Posto al Sole – di Eleanor Price non passerà inosservato (e come potrebbe essere altrimenti?). Il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg non è un cameo da toccata e fuga ma una figura avvolta nel mistero, giunta nella città all’ombra del Vesuvio con un obiettivo ben preciso in mente.

Raffaele legherà sempre più con l’investitrice proveniente dagli States. A lui si rivolgerà Eleanor, destinata ad avvicinarsi sempre più allo storico portiere di Palazzo Palladini per chiedergli aiuto, pronta a svelare un mistero che la tocca molto da vicino. Nelle prossime puntate Renato continuerà a fidarsi poco degli americani, convinto che il loro arrivo nasconda qualcosa di importante.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Raffaele e il mistero di Eleanor

Whoopi Goldberg è ufficialmente entrata nella storia di Un Posto al Sole. Ieri l’attrice vincitrice dell’Oscar per la parte in Ghost ha debuttato nella soap partenopea nelle vesti di Eleanor Price. La donna è arrivata a Napoli affiancata dai suoi assistenti (interpretati da Tim Daish e Eleonora Pieroni).

Il gruppo statunitense ha subito attirato l’attenzione dei residenti di Palazzo Palladini. Una presenza elegante ma enigmatica quella degli americani, che fin dal primo momento desterà i sospetti di Renato Poggi. L’ex bancario non riuscirà a fare a meno di pensare che i nuovi arrivati nella città del Golfo nascondano qualcosa.

Allo stesso tempo le attività di Eleanor cominceranno a intrecciarsi con le vicende dei Cantieri Flegrei. Marina e Roberto saranno coinvolti in dinamiche che faranno chiaramente capire che l’arrivo di Eleanor non è per nulla frutto del caso. L’interesse della donna per il destino dell’azienda e gli affari di famiglia apparirà molto evidente.

Le mosse della Price insomma alimenteranno sospetti e domande a Palazzo Palladini. Col tempo Eleanor stringerà un legame sempre più stretto con Raffaele. La naturale empatia del portiere lo porterà a diventare un punto di riferimento per la nuova arrivata. Accompagnandola alla scoperta dei luoghi simbolo della città, il custode della guardiola le permetterà di immergersi nell’atmosfera e nella cultura di Napoli.

Il contatto quotidiana farà nascere una confidenza inaspettata tra i due. Giordano si guadagnerà la fiducia dell’americana e Eleanor troverà il coraggio di aprirsi con lui. La donna arriverà a rivelare a Raffaele la vera ragione del suo soggiorno a Napoli, confidandogli un mistero che la riguarda da vicino e per il quale chiederà l’aiuto del portiere.

Nelle scorse puntate di Upas Gennaro è finito in carcere dopo aver accoltellato Antonietta. Vinicio, rientrato a Napoli, ha subito chiesto al fratello la procura per gestire in prima persona gli affari di famiglia. Alice invece ha preferito rimanere a Londra dove sta portando avanti uno stage. Elena infine ha comunicato a Marina e Roberto di voler lasciare Radio Golfo 99.