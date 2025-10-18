Un Posto al Sole, quando tornano Michele e Silvia? Perché bisognerà attendere

La partenza di Michele e Silvia per la Nuova Zelanda ultimamente ha tenuto banco preoccupando non poco i fan della storica coppa di Un Posto al Sole. Il giornalista si è fatto convincere da Silvia a prendersi una pausa del lavoro. Una boccata d’ossigeno per Saviani, apparso sempre più stanco e schiacciato dalle tensioni negli ultimi tempi.

In molti però si sono chiesti se l’assenza della coppia – che nel frattempo ha affidato a Guido le chiavi dell’appartamento – fosse il preludio per un’uscita dal cast o se invece la pausa fosse il semplice frutto di un turnover per dare spazio a altre vicende. La buona notizia è che Michele e Silvia torneranno. Ma per rivederli bisognerà aspettare.

Upas, quando bisognerà attendere per il ritorno di Michele e Silvia nella soap?

Un’altra buona notizia per i sostenitori della coppia è che non bisognerà attendere a lungo per assistere al rientro di Silvia e Michele a Palazzo Palladini. Lo rivelano le anticipazioni ufficiali delle puntate di Upas dal 20 al 24 ottobre. A ben vedere, la loro partenza serviva solo a chiudere la vicenda di Agata, per dar modo a Guido di vivere a Palazzo Palladini e ridare centralità alla questione del programma radiofonico.

Insomma, sta di fatto che nei prossimi episodi della soap Michele e Silvia faranno finalmente ritorno a Napoli e il loro rientro riporterà in auge questioni rimaste ancora irrisolte. Elena infatti sarà chiamata a scegliere tra Micaela e Manuela la persona da affiancare a Saviani nel programma radiofonico.

Insieme le due gemelle risultano troppo simili – e non c’è da stupirsi – per condurre la trasmissione secondo i canoni della comunicazione radio. Dunque soltanto una delle due sorelle Cirillo potrà avere l’incarico. Non si esclude però che alla fine non si finisca per puntare a una conduzione a tre, con Michele e le due gemelle.

Nemmeno appare chiaro se Michele continuerà a occuparsi dell’«affaire» Gagliotti. Pare tuttavia che la vicenda di Agata sia giunta ormai al capolinea. Chi dovrà invece fare i conti con il ritorno in città del giornalista sarà certamente Guido, che si vedrà costretto a lasciare l’appartamento. A quel punto la scelta per lui sarà quella di tornare da Mariella o di andare a vivere da Cotugno.

È tutto da vedere però se la moglie vorrà accoglierlo nuovamente a casa. Dalle anticipazioni emerge anche che Mariella affronterà Claudia con piglio deciso per chiederle di uscire dalla vita di Guido anche solo come amica. Un possibile ritorno di Guido con Mariella dipende molto dalla decisione di Claudia, anche se sembra chiaro che le cose non ritorneranno come prima.

Nel frattempo Roberto riuscirà a ottenere gli arresti domiciliari. Ma dovrà accettare il patteggiamento e ammettere la propria colpevolezza. Rosa sarà sempre più confusa dopo essersi lasciata andare alla passione con Damiano. Pino, all’oscuro di tutto, cercherà di riappacificarsi offrendole un romantico mazzo di rose. La sorpresa precipiterà la donna in un vortice di sensi di colpa al punto da non riuscire nemmeno a sostenere lo sguardo del compagno.