Un posto al sole, quando arrivano le puntate con Whoopi Goldberg? Ci sarà un colpo di scena

La star hollywoodiana ha già registrato le puntate in cui sarà protagonista e ora in tanti si chiedono quando la vedremo su Rai 3

Il 2026 sarà un anno molto importante per Un posto al sole e per il suo pubblico, è questo l’anno in cui l’amata soap opera compirà 30 anni, confermandosi la soap italiana più lunga della storia della televisione nostrana. Proprio perché l’evento da celebrare è tanto importante, la produzione ha “pensato in grande” e per festeggiare ha chiamato una star hollywoodiana del calibro di Whoopi Goldberg.

La notizia è ormai più che confermata, considerato che qualche mese fa – quando l’attrice è arrivata a Napoli per registrare le puntate di cui è protagonista – sono girate alcune immagini scattate direttamente dal set di Un posto al sole. Ma adesso in tanti si chiedono quando andranno in onda queste “puntate speciali”.

Quando vedremo le puntate di Un posto al solo con Whoopi Goldberg?

È ancora incerta la trama di cui sarà protagonista Whoopi Goldberg, che farà parte di una storyline completa che durerà venti puntate, praticamente un mese, considerato che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì. Inizialmente si era creduto che dovesse interpretare una ricca donna statunitense arrivata a Napoli per gestire alcuni affari.

Ma poi si è diffusa l’indiscrezione che l’attrice premio Oscar potrebbe interagire con un personaggio storico della soap opera, il pensiero è andato subito a Raffaele Giordano, anche perché sono comparse diverse immagini in cui i due attori figurano assieme. Ma potrebbe esserci qualcosa anche con Roberto Ferri, magari un’interazione o altro, ad ogni modo la star hollywoodiana entrerà a tutti gli effetti nella trama della soap, per cui è normale che interagirà con più protagonisti.

Le puntate di Un posto al sole con protagonista Whoopi Goldberg dovrebbero andare in onda a febbraio 2026, ma anche su questa data non vi è una conferma ufficiale. Presumibilmente, però, dovrebbe essere quello l’arco temporale in cui la star hollywoodiana entrerà nelle case degli italiani. Un evento epocale che ben dimostra come la produzione abbia deciso di festeggiare questo trentesimo compleanno in modo speciale, la presenza dell’attrice premio Oscar ha chiaramente entusiasmato tutti i protagonisti di Un posto al sole.

Ma Whoopi Goldberg non sarà l’unica novità per il 2026, si vocifera infatti che potrebbe esserci il ritorno di uno storico personaggio. Anche in questo caso si sa pochissimo e nel dubbio, molti fan della soap hanno già iniziato a fare le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di Franco Boschi o di Angela Poggi, ma c’è chi è andato più lontano parlando di Alessandro Palladini o Anna Boschi, o ancora Sonia Campo o Carmen. Tutti nomi che – logicamente – non hanno alcuna conferma, ma trattandosi di volti del passato potrebbero essere plausibili.

Prima di queste grandi sorprese previste per il 2026, a Un posto al sole dovremo assistere alla conclusione di due trame, quella che riguarda il destino di Raffale Giordano, che sembrava essere deciso a lasciare il suo ruolo di portiere di Palazzo Palladini e – secondo quanto riportato dalle anticipazioni – avrà un ripensamento. Deciderà, infatti, di continuare a lavorare, scatenando la delusione di Ornella, di Rosa e di altri condomini. Assisteremo poi alla fine di Gennaro Gagliotti, la moglie Antonietta – alla fine – smaschererà tutti i crimini del marito durante la trasmissione radiofonica di Michele Saviani, cosa che potrebbe decretare la fine per l’imprenditore.