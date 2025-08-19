Un Posto al sole, prossime trame: il confronto (finale) tra Guido e Mariella

Ancora Guido e Mariella al centro delle prossime trame di Un Posto al sole. A rivelarlo sono le anticipazioni della storica soap partenopea, pronta a ripresentarsi al pubblico di Rai 3 dopo la consueta pausa estiva. Nelle puntate in onda dal 25 al 29 agosto potrebbe accadere qualcosa destinato a cambiare lo stato delle cose tra i due ex.

Guido e Mariella, al rientro dalle vacanze, si troveranno a fare i conti con quanto accaduto tra loro prima della partenza. Ma ci sarà spazio anche per Gianluca, che si mostrerà più aperto nei confronti del padre Alberto. Marina invece porterà avanti con determinazione il suo piano contro Gennaro. Grandi novità in vista per Niko e Manuela mentre il cuore di Viola sarà sempre diviso tra Damiano e Eugenio.

Un Posto al sole, anticipazioni: Guido e Mariella, confronto finale

Le anticipazioni della nuova stagione di Upas rivelano che nelle puntate in onda dal 25 al 29 agosto Guido si mostrerà pentito per le sue azioni e intenzionato a rimettersi con Mariella. Che i due possano davvero tornare insieme però è un esito tutto fuorché scontato. La donna, rientrata a Napoli dopo le vacanze passate con Cerruti, noterà che il figlio ha vissuto in serenità e senza problemi le giornate trascorse insieme a suo padre.

Il nuovo equilibrio trovato al suo ritorno la farà agitare. Mariella avrà il timore che la sua presenza possa spezzare la recuperata armonia tra padre e figlio. Guido intanto cercherà un confronto con lei. Il vigile avrà qualcosa di importante da confessare a Mariella. Riguarderà il legame che di recente li ha nuovamente fatti avvicinare. La conversazione tra i due potrebbe essere il preludio di una svolta inattesa.

Il resto delle trame tra il 25 e il 29 agosto vedrà Gianluca pronto a rivedere suo padre. Palladini junior lascerà la Terrazza e grazie alla mediazione di Luca accetterà di rivedere Alberto. Nel frattempo Marina, sempre più insofferente per l’ingombrante presenza di Gennaro ai Cantieri, continuerà a tessere la sua tela.

L’imprenditrice porterà avanti il suo piano convincendo Antonietta a registrare di nascosto un audio del marito, nella speranza che Gagliotti confessi di essere coinvolto nell’uccisione di Assane. Il piano di Marina si rivelerà molto rischioso e foriero di pericolose conseguenze. Micaela farà ritorno in città, convinta che la storia tra Samuel e Gabriela sia finita con l’estate. Ma potrebbe trovarsi davanti a una realtà molto differente dalle sue previsioni.

Aiutato da Filippo, Niko organizzerà una proposta di matrimonio da sogno per Manuela. I loro strani comportamenti faranno però insospettire le gemelle Cirillo che potrebbero mangiare la foglia e scoprire il piano prima di quanto previsto. Anche Viola rientrerà a Napoli dopo essere stata accanto a Eugenio durante la sua operazione.

Tra la professoressa Bruni e Damiano non mancheranno altre tensioni, a partire dalle spiegazioni che Viola dovrà fornire al piccolo Antonio. Ornella nel frattempo sarà sempre più perplessa e comincerà a sospettare che il legame tra Viola e il suo ex marito non si sia mai davvero interrotto.