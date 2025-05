Un Posto al sole, prossime puntate: perchè Claudia lascia Guido

Crisi finale tra Claudia e Guido nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 maggio. Le distanze sempre più marcate tra il vigile urbano e la bionda Claudia arriveranno al punto di rottura. Ma prima di vedere cosa ci riservano gli episodi della prossima settimana è utile ricapitolare quanto accaduto nelle puntate precedenti.

La partenza improvvisa di Luca ha lasciato in preda all’angoscia Giulia, alla quale Alberto ha spiegato le ragioni che hanno spinto l’amico a lasciare Napoli. Lo stesso ha fatto De Santis con Gianluca, il figlio di Alberto (un personaggio rientrato dopo molto tempo nella soap). Un maldestro tentativo di Niko peggiora ulteriormente l’umore della madre, che non riesce ad accettare la decisione di Luca.

Acque sempre agitate alla radio dove Elena, pure preoccupata dal ritiro dell’investimento pubblicitario di Gagliotti, si avvicina sempre più a lui. Michele continua a sospettare che ci sia proprio la mano di Gennaro dietro alla scomparsa di Assane. Tensioni crescenti anche tra Damiano e Grillo, mentre Manuela scopre la fuga di Jimmy. Non mancheranno altre sorprese nelle prossime puntate di Upas.

Un Posto al Sole, anticipazioni: si consuma la rottura tra Claudia e Guido

Nelle prossime puntate (lunedì 26 – 30 maggio) Manuela prova a ricucire con Niko, consapevole di aver deluso l’avvocato a proposito di Jimmy. Anche il ragazzino si impegna a rimettere le cose a posto col padre. Nel frattempo sempre Manuela, che aveva provinato per il programma condotto da Michele spacciandosi per Micaela, comincia a lavorare in radio continuando a fingersi sua sorella.

Dopo un primo momento di spavento, Manuela sembra perfino prendere gusto per questa singolare avventura. Intanto Viola si confronta duramente con la mamma di Matteo e commette un passo falso che mette a rischio la sua posizione davanti alla preside e ai colleghi. Giulia, dopo essersi fatta finalmente aiutare dalle persone a lei più vicine, decide di denunciare ufficialmente la scomparsa di Luca.

Mariella invece è amareggiata. Malgrado le insistenze di Cerruti, la donna appare determinata a chiudere una volta per tutte col passato. Claudia dal canto suo comincia a chiedersi quanto Guido sia realmente felice stando insieme a lei. Una nuova proposta di lavoro sembra essere l’occasione giusta per chiudere la storia col vigile. La donna ne parla con Silvia e Michele.

Alla fine Claudia e Guido si lasciano e Mariella torna a nutrire speranze. I Cantieri intanto continuano a vedersela brutta. Marina e Roberto non smettono di cercare una possibile soluzione alla crisi finanziaria. Tuttavia Gagliotti ignora le obiezioni di Marina e propone la cassa integrazione per gran parte degli operai. Ma Gennaro deve fare attenzione: Antonietta, che si è accorta del suo crescente interesse per Elerna, decide di affrontarlo direttamente.

Michele prende una decisione: provare a raccogliere informazioni su Assane. Ma corre il rischio di subire ritorsioni. Quando non rientra a casa, Silvia, Nunzio e Rossella valutano se rivolgersi alle forze dell’ordine. Pino propone a Rosa di partire per un viaggio, essendo intenzionato a passare l’estate insieme a lei.