Un Posto al sole, perchè Silvia e Michele lasciano Napoli. È un addio definitivo?

I prossimi episodi di Un Posto al sole potrebbero assistere a uno snodo cruciale nelle trame della soap. La svolta potrebbe riguardare una delle coppie storiche di Upas, quella formata da Silvia e Michele. I due lasceranno Napoli. Si tratta di capire cosa li spingerà lontano dal Vesuvio e soprattutto se l’allontanamento sarà definitivo.

Spazio anche alle vicende di Gianluca. Palladini junior sorprenderà tutti mettendo in vendita un orologio prezioso facendo credere che sia di sua proprietà. Giulia e Rosa subito si insospettiranno e i loro dubbi saranno rinforzati dall’arrivo a Napoli di Piero Baccini, pronto a reclamare l’orologio. Ne nascerà una disputa accesa che costringerà Alberto a intervenire (ma il suo aiuto finirà per peggiorare le cose).

Un Posto al sole, Silvia e Michele se ne vanno da Napoli: addio o arrivederci?

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che Silvia riuscirà finalmente a convincere Michele ad accompagnarla in un viaggio in Nuova Zelanda. Una destinazione nient’affatto casuale, dato che lì già si trova Anna Boschi. Silvia da tempo preme perché Michele si prenda una pausa lavorativa.

Il giornalista è apparso sempre più stanco, oppresso dal lavoro e dalle tensioni accumulate negli ultimi tempi. L’insistenza di Silvia alla fine sarà ripagata e i due si prepareranno a partire per la Nuova Zelanda. Prima della partenza la coppia affiderà a Guido le chiavi di casa. Il vigile accetterà di prendersi cura dell’appartamento durante il periodo di assenza di Michele e Silvia.

Rimane da capire se il viaggio neozelandese si rivelerà soltanto una parentesi passeggera o se per la coppia si tratterà di un addio in piena regola. Di sicuro i due lasceranno Palazzo Palladini non prima di aver chiesto a Guido di trasferirsi temporaneamente nella loro abitazione. Il trasferimento potrebbe aprire a Del Bue altre opportunità di riavvicinarsi a Mariella.

Questa sorta di “passaggio di consegne” con Guido sta a indicare che quella di Silvia e Michele non sarà una vacanza come tutte le altre bensì il primo atto di una svolta narrativa. Non è detto che si tratti di un addio definitivo. Spesso gli attori di Upas fanno una specie di “turnazione” per lasciare più spazio ad altre trame e ad altri personaggi.

Non mancano nemmeno gli esempi contrari. Pensiamo solo a Franco e Angela, la cui partenza si sarebbe rivelata poi una vera e propria uscita dal cast della soap. Ancora non ci sono conferme ufficiali. Quello che appare certo è che le prossime settimane assisteranno all’apertura di un lungo arco narrativo che vedrà Michele e Silvia allontanarsi da Napoli.

A rafforzare questa sensazione c’è la presenza di Guido in casa della coppia. Le prossime puntate diranno se i due storici protagonisti di Un Posto al sole prima o poi faranno ritorno in città.