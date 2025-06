Un Posto al Sole, perchè l’amatissima attrice ha lasciato la soap

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». È fin troppo nota la frase iconica pronunciata da Tancredi, nipote del principe Fabrizio Salina, nel famoso romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Una massima che racchiude in sé tutta una filosofia di vita. Il gattopardismo, in fondo, è il segreto di tante serie e soap di successo.

Un Posto al Sole non fa eccezione. Non è esagerato dire che la più longeva tra le soap di casa nostra – che il prossimo anno festeggerà il trentennale della messa in onda – ha saputo rinnovarsi nel tempo senza mai tradirsi. Cambiare tutto (o quasi) per non cambiare nulla e rimanere fedeli a se stessi. Un paradosso che spiega perché le soap opera per durare nel tempo debbano alternare volti noti e volti nuovi.

Occorre infatti che gli spettatori si riconoscano in personaggi storici ma anche che non si annoino. Da qui la necessità di un ricambio periodico fatto di soprese e novità, ma anche di entrate e uscite dal cast. Una delle attrici più amate della soap che a giusto titolo si è guadagnata il titolo di “Beautiful italiana” ha lasciato recentemente il cast di Un Posto al Sole. Ma con quali motivazioni? E il suo è stato un addio o un arrivederci?

Perché l’amatissima attrice di Un Posto al Sole ha lasciato la soap di Rai 3

Tornare dopo quattordici anni di assenza e poi lasciare nuovamente il set. Ritorni e addii fanno parte della vita e anche di una soap ostinatamente attaccata alla realtà come Un Posto al Sole. «A livello di scrittura il racconto si era esaurito». A parlare così, intervistata da Fanpage, è Benedetta Valanzano, interprete di quella Valeria Paciello diventata un po’ la nuova villain di Un Posto al Sole nel corso dell’ultimo anno.

Lo scorso 22 aprile l’attrice ha annunciato sulle sue pagine social l’uscita di scena del suo personaggio, prima con un post e poi con un video. Il messaggio si accompagnava a un estratto della puntata di quel giorno, con il drammatico confronto tra Valeria e Niko che vedeva l’avvocato Poggi pronto a respingere con fermezza l’ultimo tentativo di avvicinamento da parte della donna.

«Mi sono confrontata con gli autori e non volevo cadere nei cliché, abbiamo lavorato affinché Valeria non diventasse qualcosa di scontato. Il personaggio ha fatto il suo corso, almeno per ora», spiega sempre a Fanpage Benedetta Valanzano. Tutto finito a Upas per Valeria con la porta chiusa in faccia da Niko? Un addio o un arrivederci il suo? L’attrice partenopea auspica un allontanamento solo momentaneo dalle scene della soap ambientata a Posillipo.

Addio o arrivederci per Valeria a Upas?

«Ebbene si, la mia Valeria vi saluta così… che sia solo un arrivederci? L’erba cattiva non muore mai, no? Grazie di cuore a tutti», ha scritto sui social l’interprete apparsa anche nella seconda stagione di Mina Settembre. Quello che appare certo è che le parole di Niko hanno messo fine – per ora – alla lunga e tormentata relazione con Valeria.

Una storia, la loro, nata tra i banchi del liceo e a lungo interrotta per via del trasferimento di Valeria, prima del ritorno di fiamma a seguito di un incontro casuale in montagna. Infine la rottura definitiva. Se non fosse che di definitivo, nelle soap, c’è ben poco.