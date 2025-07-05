Un Posto al Sole, peggiorano le condizioni di Eugenio: la sua vita in pericolo?

L’appuntamento dello scorso mercoledì (2 luglio) con Un Posto al Sole si è chiuso con un colpo di scena che ha fatto preoccupare tutti i fan della soap ambientata a Napoli. Eugenio Nicotera, il pm da poco rientrato nelle trame di Upas, ha accusato un malore e si è portato una mano al petto. Stando alle anticipazioni, le condizioni dell’ex marito di Viola subiranno un significativo peggioramento.

Il magistrato rischierà la vita? Nel frattempo Gennaro acquisirà sempre più potere ai Cantieri: la situazione si farà esplosiva per Martina e soprattutto per Roberto che reagirà in maniera impulsiva rischiando di finire seriamente nei guai. Michele proverà ad andare sempre più a fondo nelle sue indagini. Novità invece per Guido e Mariella.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all’11 luglio: pericolo di vita per Eugenio

Dopo il malore avvenuto a casa Giordano-Bruni il magistrato si riprenderà velocemente e minimizzerà la cosa attribuendo la responsabilità del malore allo stress. Ornella però da medico non condividerà per nulla la leggerezza con cui Eugenio ha archiviato l’episodio e lo esorterà a sottoporsi ad accertamenti medici più approfonditi. Ma la dottoressa Bruni non verrà ascoltata.

Nicotera sottovaluterà decisamente quanto accaduto. Ma dovrà ricredersi quando il malore si ripresenterà in forma ancor più seria. In ospedale i medici lo sottoporranno a dei controlli e infine decideranno di sottoporre Eugenio a un delicato intervento chirurgico. Servirà un bypass per salvargli la vita. L’improvviso peggioramento di Eugenio scombinerà anche i piani di Viola e Damiano.

I due avevano deciso di programmare una vacanza insieme, per prendersi una pausa. Le condizioni di salute di Eugenio però metteranno tutto in standby. Viola sarà sempre più preoccupata per le sorti del suo ex, in preda a un coinvolgimento emotivo ormai praticamente impossibile da nascondere. Intanto Gennaro diventerà amministratore delegato dei Cantieri grazie al voto decisivo di Chiara.

Gagliotti cercherà così di modellare a suo piacimento l’azienda con modi arroganti e regole ferree, senza esitare a emarginare pesantemente Roberto e Marina. Messo sempre più alle strette, l’esasperato Ferri reagirà male a una provocazione di Alberto e lo aggredirà. Marina, sempre più angosciata, comincerà a temere che Palladini possa sfruttare la cosa per denunciare Roberto e prendersi la definitiva vendetta su di lui.

Michele dal canto suo andrà avanti con le indagini su Assane anche se deciderà di non servirsi dell’aiuto di Agata. Accanto a lui però avrà Elena. Grazie ai mezzi della radio il giornalista cercherà di andare più a fondo nella ricerca della verità. Micaela nel frattempo proverà ad affrontare Gabriela dopo poche lezioni di ballo. Ma sarà subito chiaro che la gemella non è ancora pronta per affrontare la sfida diretta.

Tra Mariella e Guido intanto ci sarà un lento riavvicinamento. Ma i loro segnali contraddittori cominceranno a mandare sempre più in confusione il piccolo Lollo, che manifesterà i primi segni di un disagio profondo e sempre più crescente.