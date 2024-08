È iniziata la consueta pausa estiva per la soap opera di Rai 3. Al suo posto, per due settimane, andrà in onda Le Storie di Un posto al sole

Il momento più temuto dagli appassionati di Un posto al sole è arrivato ossia la pausa estiva, dalla durata canonica di due settimane, che la soap opera di Rai 3 osserva puntualmente durante il mese di agosto.

Con la puntata andata in onda venerdì 9 agosto 2024, Un posto al sole ha chiuso la propria ventottesima stagione, iniziata precisamente il 28 agosto 2023, durante la quale la soap ha anche festeggiato il traguardo delle 6500 puntate.

Un posto al sole, pausa estiva 2024: quando ricomincia

Per quanto concerne, quindi, la settimana di Ferragosto (dal 12 al 16 agosto) e la settimana successiva (dal 19 al 23 agosto), Un posto al sole non andrà in onda. La soap opera tornerà in onda nell’access prime time di Rai 3 a partire da lunedì 26 agosto 2024.

Le Storie di Un posto al sole

Al posto di Un posto al sole, su Rai 3 andrà in onda, per due settimane, lo spin-off estivo dal titolo Le Storie di Un posto al sole.

La protagonista di questo spin-off sarà il personaggio di Rosa Picariello, interpretato da Daniela Ioia, entrato nella soap opera circa due anni fa e che, all’inizio della stagione, è apparso anche nella sigla iniziale.

Rosa sostituirà Raffaele, interpretato da Patrizio Rispo, nel portierato di Palazzo Palladini. Raffaele, infatti, ha raggiunto Ornella (Marina Giulia Cavalli) a Barcellona, città dove vive il loro figlio Patrizio.

Altri personaggi che appariranno in questo spin-off saranno Manuel, il figlio di Rosa interpretato da Manuel D’Angelo, l’esuberante Marika, interpretata da Laura Pagliara, Rossella, la dottoressa interpretata da Giorgia Gianetiempo che trascorrerà tutto il mese d’agosto a lavorare in ospedale, Roberto, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, anche lui non in vena di partire in vacanza a causa del processo riguardante il piccolo Tommy (Luigi De Feo), e il postino di Palazzo Palladini, apparso nell’ultima puntata di questa stagione e pronto a fare una corte serrata a Rosa.

In compagnia di questi personaggi, ripercorreremo le storie più avvincenti della stagione appena terminata.