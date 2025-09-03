Un Posto al sole, nuove puntate: Michele sta male, nuovi problemi di salute

Amara scoperta per Michele Saviani nelle nuove puntate di Un Posto al sole. Le anticipazioni degli episodi fino al 5 settembre rivelano che il giornalista dovrà fare i conti con un serio problema di salute che sembrava superato. Intanto Ferri si renderà conto che l’aggressione a Gennaro rischia di costargli molto cara.

Roberto farà dunque un tentativo disperato per evitare il peggio. L’arrivo di Vinicio Gagliotti però potrebbe rendere ancora più complicate le cose. Spazio anche per Niko e per la sua proposta di matrimonio a Manuela. Sasà invece deciderà di rimanere al fianco di Mariella per supportarla nel suo percorso con Guido.

Un Posto al sole, anticipazioni: preoccupazioni per la salute di Michele

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole Michele avrà di che pensare riguardo alle condizioni della sua gamba. Dalle anticipazioni non emergono dettagli precisi. Tutto lascia però presagire che il giornalista non riuscirà più a camminare come faceva prima. Il pubblico di Upas dovrà dunque abituarsi a vederlo zoppicante e costretto ad aiutarsi con un bastone?

Gli indizi purtroppo vanno in questa direzione e non è affatto detto che la situazione sia destinata ad avere uno sbocco positivo. Almeno non nel breve periodo. In molti erano rimasti colpiti dalla rapidità con cui Michele aveva smaltito l’incidente riprendendo a camminare velocemente, ancorché aiutato dalle stampelle, dopo essere stato in pericolo di vita o comunque a rischio di rimanere permanentemente menomato.

A quanto pare gli sceneggiatori hanno corretto il tiro introducendo un danno permanente o comunque destinato a tormentare a lungo la gamba malconcia del giornalista. Al punto che risulta praticamente impossibile capire se Saviani potrà avviarsi verso una completa guarigione e meno che meno prevedere se Agata avrà o meno un ruolo in questo delicato processo.

Il resto delle trame della soap partenopea vedranno i coniugi Ferri impegnati a costruire una versione dei fatti in grado di scagionare Roberto. Le testimonianze degli operai e quella di Luciana finiranno però per incastrarlo, inchiodandolo alle sue responsabilità. A quel punto Ferri proverà la mossa delle disperazione implorando Gagliotti per convincerlo a non presentare denuncia.

Nel frattempo a Napoli si presenterà Vinicio per occuparsi degli affari di Gennaro. Così si troverà come schiacciato tra la versione dei fatti narrata dal fratello e quella raccontata da Roberto e Marina. Spazio anche per le vicende di Damiano che dopo aver mancato per poco il concorso da vice ispettore prenderà una decisione sofferta.

La scelta di Damiano allarmerà non poco Rosa. Nel frattempo gli infondati sospetti di Manuela rischieranno di mandare all’aria la proposta di matrimonio in arrivo da Niko. Serena però riuscirà a sistemare le cose per tempo. Un arrivo inatteso sembrerà spingere la gemella di Manuela a mettere da parte il suo consueto cinismo per aprirsi finalmente a sentimenti positivi. Infine Sasà si dimostrerà un vero amico restando accanto a Mariella anche senza condividerne le scelte.