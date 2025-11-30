Un Posto al Sole, Marina costretta a farlo: l’imprenditrice contro la famiglia per Roberto Ferri

A farla da grande protagonista, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, sarà ancora una volta lo scontro al vertice per il controllo dei Cantieri Flegrei. La lotta che vede coinvolti Gennaro, Roberto e Marina si farà sempre più serrata. Non ci sarà spazio per i sentimenti. Marina sarà costretta a mettersi contro la famiglia per prendere le parti di suo marito.

A Palazzo Palladini intanto Raffaele procederà spedito verso il definitivo addio alla portineria. Altri guai in vista per Gennaro. Il losco imprenditore dovrà fare i conti con il ritorno di Chiara. Gagliotti dovrà prendere atto che la giovane donna d’affari non è più ben disposta verso di lui come poteva essere un tempo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Upas.

Un Posto al Sole, anticipazioni: la difficile scelta di Marina

Le anticipazioni delle puntate dal 1° al 5 dicembre di Un Posto al Sole annunciano che Marina e Roberto metteranno a punto un piano per mettere in difficoltà Gennaro. Gagliotti da parte sua non se ne resterà a guardare: grazie a un’abile contromossa saprà rimettere in gioco gli equilibri ai Cantieri.

Ferri comprenderà una volta di più che Gennaro è un osso duro. Così deciderà di giocare ancora più duro di lui spingendo sua moglie Marina verso una scelta destinata a metterla profondamente in crisi. Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli. Sembra però che l’imprenditrice farà qualcosa che metterà in difficoltà sua nipote Alice e il fidanzato Vinicio.

Chiara Petrone, tornata a Napoli nel frattempo, si mostrerà decisamente più ostile nei riguardo di Gennaro, costringendolo a rivisitare i suoi piani. Malgrado le tensioni Alice e Vinicio troveranno lo spazio per un riavvicinamento. Ma un gesto di Marina riattizzerà le tensioni mettendo nuovamente a dura prova i due giovani.

In mezzo a questo vortice Chiara Petrone farà a Filippo Sartori – che già cura gli affari della giovane imprenditrice, ma non i Cantieri – una proposta professionale che potrebbe spalancare una fase del tutto nuova della sua vita. Il resto delle trame di Un Posto al Sole vedrà Raffaele ormai deciso a godersi la meritata pensione.

Lo storico portiere di Palazzo Palladini vivrà l’allestimento del presepe come un’occasione per dare l’ultimo saluto al condominio che per anni è stato la sua casa. Nel frattempo Renato e Otello proveranno in ogni modo a fargli cambiare idea. I due però metteranno insieme un piano un po’ sgangherato che finirà per sfuggire al loro controllo.

Bice, decisa a incastrare Troncone, tenterà di farsi finanziare da Cotugno per mettere in atto un piano alquanto improbabile. Attenzione infine a Eduardo. A causa della frustrazione alimentata dalla consapevolezza di non essere riuscito a dare a Clara la vita che desidera Sabbiese rischierà di compromettere tutto avvicinandosi molto pericolosamente a Stella.