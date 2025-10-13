Un Posto al Sole, Mariella minaccia Claudia: c’entra Guido

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre, vedremo Mariella determinata a tal punto da arrivare a minacciare Claudia. Sarà un comportamento insolito da parte della vigilessa, che però pare proprio che è pronta a fare di tutto per salvare il suo matrimonio.

Non ci sarà solo lei al centro delle trame, nel corso delle prossime puntate vedremo anche Damiano intenzionato a riappacificarsi con Viola e Rosa alle prese con un’indecisione che non riesce a sciogliere.

Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa accadrà nelle prossime puntate

Come sappiamo Guido tornerà a Palazzo Palladini e inizierà a vedere frequentemente Mariella, che pare decisa ad accoglierlo nuovamente in casa. La vigilessa, dopo tante sofferenze, sembrerà essere davvero molto felice, ma proprio quando andrà al bar Vulcano con Castrese, si troverà dinanzi a una scena che la rigetterà in un vortice di rabbia e insicurezza.

Non appena entrerà nel bar, infatti, Mariella vedrà Guido seduto a un tavolo con Claudia, a cui tine la mano teneramente. La vigilessa noterà subito che tra di loro c’è una certa confidenza che la manderà su tutte le furie. Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole sappiamo che in realtà i due stanno parlando solo come amici, ma questo non fermerà l’ira della moglie di Guido.

La vigilessa, infatti, arriverà a comprendere come non riuscirà più a fidarsi del marito come prima e che per riuscire a vivere il suo matrimonio in modo sereno, Claudia dovrà andare via. Così Mariella arriverà ad affrontare la donna, chiedendole di non vedere mai più Guido, anche se lei si sente solo una sua amica. Claudia resterà molto sorpresa da questa richiesta e non si sa se alla fine accetterà o se deciderà di rifiutare questa proposta.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Castrese in grossa difficoltà, i ritmi estenuanti con cui è costretto a lavorare lo porteranno ad avere un crollo fisico, perderà i sensi e sarà Costabile a soccorrerlo, portandolo subito in ospedale. Per fortuna non sarà nulla di grave, ma quest’episodio gli farà capire che deve rallentare, gli manca anche molto Sasà e questa sofferenza lo turberà profondamente. Intanto Espedito arriverà in ospedale per stargli vicino, ma Mariella – che è molto preoccupata – ne approfitterà per fargli capire una verità sul nipote.

Damiano ce la metterà tutta per recuperare il rapporto con Viola, mentre Pino – dal canto suo – vorrà riconquistare Rosa, facendole una splendida sorpresa. Non si sa, però, cosa accadrà e cosa decideranno le due donne, se alla fine torneranno assieme ai loro partner o decideranno di chiudere definitivamente. Per saperlo dovremo aspettare le prossime anticipazioni di Un Posto al Sole e intanto guardare le prossime puntate dell’amata soap opera di Rai 3.