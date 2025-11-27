Un Posto al Sole, l’ultimo gesto di Raffaele prima di andar via per sempre commuove tutti: le anticipazioni

L’amatissimo portiere di Palazzo Palladini ha preso un’importante decisione, un cambiamento doloroso: cosa farà prima di lasciare

La notizia che Raffaele Giordano ha deciso di andare in pensione non è piaciuta ai telespettatori di Un Posto al Sole, soprattutto a chi segue la soap operas da tantissimi anni. Si tratta, infatti, di un vero e proprio pilastro della serie di Rai3, potremmo definirlo “un padre fondatore” e non vederlo più a capo del portierato di Palazzo Palladini sarà – senza ombra di dubbio – un grande colpo di scena.

Prima di lasciare la guardiola, però, Raffaele vorrà compiere un importante gesto per il Palazzo e i suoi abitanti, vorrà fare una cosa per l’ultima volta, che commuoverà il pubblico e emozionerà moltissimo lui e gli altri inquilini.

Il gesto di Raffaele Giordano prima di lasciare il portierato, cosa farà

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole anche se Renato farà di tutto per convincerlo a restare, Raffaele – alla fine – deciderà di andare in pensione. Nonostante l’ex cognato abbia chiesto aiuto anche ad Otello per dissuadere il portiere, non ci sarà nulla da fare, Giordano ha deciso e lascerà il portierato.

Prima di andare via definitivamente, però, vorrà compiere un ultimo gesto simbolico per Palazzo Palladini, realizzerà l’ultimo presepe – in vista del Natale – per gli abitanti del palazzo. Si tratta di una tradizione che per lui è sempre stata molto importante, verso cui ha dedicato una cura immensa e proprio nel corso delle varie preparazioni – durante tutti questi anni di messa in onda di Un Posto al Sole – si sono sviluppate diverse trame.

Per questo il gesto di Raffaele emozionerà tutti, sarà lui stesso molto commosso nel realizzare la “sua ultima opera”, definendosi da sempre un esperto del presepe napoletano. È stato lo stesso portiere a realizzare negli anni ogni singolo pezzo del meraviglioso presepe che allestisce nell’androne di Palazzo Palladini. Con molta probabilità, dunque, non mancheranno dei commoventi flash back in cui ricorderà i momenti più intensi del suo portierato. Per il pubblico e per gli abitanti del palazzo sarà sicuramente un momento molto emozionante.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole Raffaele non sarà l’unico protagonista, al centro della trama ci saranno Roberto Ferri e il suo desiderio di vendetta nei confronti di Gennaro Gagliotti. L’imprenditore affronterà Marina Giordano, chiedendole di prendere una decisione importante quanto complessa. Decisione che potrebbe avere conseguenze sul suo rapporto con la nipote Alice.

Ci sarà Clara che non vorrà far vedere a nessuno che sta vivendo un momento di crisi, a causa di alcune divergenze con il compagno Eduardo. Quest’ultimo potrebbe rendersi protagonista di un gesto di cui si potrebbe pentire. Le prossime puntate di Un Posto al Sole, dunque, saranno davvero intense e cariche di emozioni di ogni genere e Raffaele Giordano sarà al centro della storia.