Un Posto al Sole, lo spoiler: l’arrivo di una ragazza misteriosa sconvolge tutto

Trame in subbuglio a Un Posto al Sole. L’arrivo di una ragazza avvolta nel mistero porterà scompiglio nelle vicende della soap partenopea in onda come sempre nel preserale di Rai 3. Ecco qualche anticipazioni degli episodi di Upas in onda alle ore 20:50 nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026.

Ai Cantieri Flegrei nel frattempo cambierà tutto con la nomina di un nuovo amministratore delegato e l’entrata in gioco di una ricca cliente proveniente dall’America. Pessime notizie per Raffaele, sempre più solo. Eduardo invece deciderà di mettere a segno un nuovo colpo per dare una vita dignitosa alla propria famiglia.

Un Posto al Sole, anticipazioni: arriva una misteriosa ragazza e porta scompiglio

Nelle puntate della prossima settimana Marina e Roberto saranno impegnati a pianificare nuove strategie per il futuro dei Cantieri. Raffaele avrà timore che il distacco con Ornella sia ormai impossibile – o quasi – da colmare. Vinicio tornerà a Napoli con Elena, pronta a sorprendere sua madre con un’inattesa decisione.

Nel frattempo Alberto incontrerà Anna, una misteriosa ragazza che frequenta il centro di Gianluca (il quale scoprirà che il padre ha chiesto al suo tutor informazioni su di lui). Vinicio dovrà fare le veci del fratello ai Cantieri quando Marina si dimostrerà poco collaborativa con i coniugi Ferri. Raffaele sempre più affranto per il gelo con Ornella.

Intanto Luca e Giulia saranno in procinto di partire per la Sicilia. La crescente popolarità social di Nunzio metterà Rossella a disagio. Anche se in modo goffo, Samuel vorrebbe tornare a essere il volto del Caffè Vulcano. Al termine di lunghe riflessioni spunterà un nome decisamente inaspettato come AD dei Cantieri.

Clara sarà chiamata a prendere una decisione per la sua famiglia quando la convivenza a casa di Rosa si farà una questione sempre più complicata. Samuel userà ogni mezzo per superare Nunzio agli occhi di Micaela. Rosella invece si mostrerà sempre più insofferente per la popolarità del suo fidanzato sui social network.

Dopo aver chiuso l’accordo sul nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Roberto e Marina dovranno prepararsi ad accogliere una facoltosa cliente americana, donna ricca di fascino ma anche piuttosto enigmatica. Il rilancio degli affari ai Cantieri potrebbe davvero passare attraverso di lei.

Damiano farà il finto tonto davanti al tentativo di Rosa di trovare una consona sistemazione per Clara e la sua famiglia. La Picariello si interrogherà sul comportamento del poliziotto. Eduardo, spinto dal bisogno di guadagnare denaro, farà pressione su Stella per coinvolgere la donna in un’azione rischiosa: un colpo per fare soldi rapidamente.

A imporre prudenza e rispetto delle gerarchie a Stella penserà zio Rino, per nulla convinto della sua scelta. Guido si accorgerà che Cotugno soffre di depressione post traumatica. Così inviterà Mariella a ragionare sul comportamento di Bice. Pur non volendo, i due si troveranno sempre più coinvolti nella questione dei soldi in sospeso tra Cotugno e Bice.