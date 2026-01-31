Un Posto al Sole, la verità di Mrs Price viene a galla: chi è davvero

Guest star d’eccezione per la trentesima stagione di Un Posto al Sole. A Palazzo Palladini è finalmente arrivata Whoopi Goldberg, la pluripremiata attrice vincitrice di tutti e quattro i principali premi dell’intrattenimento made in Usa: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Una new entry decisamente di lusso per la “Beautiful italiana”.

Nella soap partenopea Whoopi Goldberg interpreta Eleanor Price, misteriosa cliente americana dei Cantieri Flegrei giunta a Napoli insieme al suo team. L’arrivo degli statunitensi ha fin da subito insospettito Renato, convinto che la loro presenza nasconda qualcosa di grosso. Nei prossimi episodi verrà a galla la verità su Mrs. Price.

Un Posto al sole, anticipazioni: Mrs. Price svela il suo segreto

Il feeling tra Eleanor e Raffaele è scattato subito: l’affabilità e il sense of humor del custode di Palazzo Palladini hanno subito fatto breccia nella nuova ospite americana dei Cantieri, con buona pace dell’irritazione di Marina e Roberta per l’accoglienza “pasticciata” a suon di limoni rotolanti sul viottolo (accolta invece con simpatia da Mrs. Price).

Nelle puntate da lunedì 3 a venerdì 6 febbraio Giordano diventerà sempre più un punto di riferimento per la forestiera venuta da New York, costretta a destreggiarsi tra le difficoltà con la lingua italiana e la curiosità di Renato. La facoltosa americana proseguirà la sua vacanza a Napoli, sempre accompagnata da Raffaele.

Lo storico custode della guardiola di Palazzo Palladini per l’occasione indosserà le vesti del cicerone affiancando Mrs. Price nei luoghi simbolo di Napoli. Eleanor si sentirà sempre più legata al suo nuovo amico italiano al punto di decidere di svelargli le ragioni che l’hanno portata nella città all’ombra del Vesuvio.

Eleanor chiederà aiuto a Raffaele. Il portiere, sempre disposto a dare una mano quando c’è necessità, si prodigherà per aiutare la sua amica americana e accetterà l’incarico che gli verrà offerto dalla Price. Rosa però, all’oscuro di tutto, farà qualcosa che potrebbe metterlo nei guai.

Nel frattempo Eduardo, sempre più calato nei panni di leader della banda che si prepara al prossimo colpo, dovrà fare i conti con l’opposizione di Rino. Damiano chiederà a Rosa di iniziare la convivenza da lei. Ma la Picariello non potrà immaginare che il poliziotto è il primo a non essere molto convinto della sua decisione.

Clara continuerà a ignorare la doppia vita di Eduardo, convinta che tra loro tutto fili liscio. Al Caffè Vulcano arriverà una nuova cameriera: Lorenza. La sua entrata nello staff manderà all’aria le speranze di Gianluca, che troverà conforto in papà Alberto. In tutto questo Palladini junior subirà sempre più il fascino di Anna.

Suo padre invece se la prenderà con la nuova cameriera del Vulcano per vendicare il figlio. Spalleggiato da Silvia, Michele affronterà Ferri per fare chiarezza sul suo ruolo in radio. Mariella e Guido infine dovranno gestire le stravaganze di Bice.