Un Posto al Sole: il segreto di Stella viene fuori, cosa succede nelle prossime puntate

L’arrivo di Stella ha portato scompiglio nel rapporto tra Clara e Eduardo. Situazione sempre più tesa tra i due coniugi a causa delle difficoltà lavorative e dei malesseri interiori. Sabbiese ha cominciato a trascorrere sempre più tempo con questa donna misteriosa legata al suo passato, insieme alla quale trova conforto e comprensione, allontanandosi inesorabilmente dalla moglie.

Con Clara conflitti e scontri diventano sempre più frequenti. Stella però sembra nascondere qualcosa. Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole ha tenuto banco il ritorno di Okoro a Napoli. Il caporale potrebbe rivelarsi decisivo per incastrare Gagliotti. A sperarlo sono soprattutto Marina e Roberto. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Upas.

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 19 dicembre: Stella nasconde un grande segreto

L’arresto di Okoro ha destato non poca preoccupazione in Gennaro. Marina e Roberto confidano nel fatto che la sua testimonianza inchiodi una volta per tutte il losco imprenditore, liberando i Cantieri dalla sua influenza negativa. Le anticipazioni fino al 19 dicembre di Un Posto al Sole riservano loro un’amara sorpresa.

Okoro infatti, angosciato al pensiero di essere stato maledetto da Agata, deluderà le attese dei due coniugi. L’uomo rifiuterà di collaborare con i magistrati che indagano sulla morte di Assane. Niente da fare per le speranze di Ferri e della moglie, che speravano di potersi finalmente liberare di Gagliotti. Okoro finirà per escludere ogni possibile coinvolgimento del fratello di Vincio nella scomparsa del bracciante.

Nel frattempo la tensione tra Eduardo e Clara continuerà a essere palpabile. Rosa, del tutto ignara dell’entrata in scena di un’altra donna, tenterà in ogni modo di far riavvicinare il fratello alla moglie. Il rapporto tra Stella e Eduardo si farà sempre più coinvolgente. Ma la misteriosa mora nasconde con tutta evidenza un grande segreto.

Rosa e Damiano, spettatori della recita del piccolo Manuel, appariranno sempre più uniti grazie all’atmosfera natalizia. Per Viola arriverà il momento di fare un’inaspettata proposta a Eugenio. I fondi ottenuti da Cotugno serviranno a Bice per ristabilire un contatto con Troncone allo scopo di recuperare il denaro sottrattole da Lello.

Fermento in portineria a Palazzo Palladini, con un Raffaele scalpitante per l’organizzazione del suo ultimo Natale in guardiola come custode del condominio. Superata tutta una serie di malintesi e incomprensioni, Viola e Eugenio riusciranno infine a chiarirsi. Riccardo avrà ottime chance di essere nominato primario. Ma le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Viola informerà Ornella che lei e Eugenio hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Rossella invece sarà molto dispiaciuta per il fatto che alla fine Riccardo non sia riuscito a ottenere la tanto desiderata nomina a primario del reparto ospedaliero.