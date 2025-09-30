Un Posto al Sole, il grande ritorno di Marina: spietata contro i nemici

È un momento complicato per Marina Giordano, con Roberto in galera e i fratelli Gagliotti che fanno il bello e il cattivo tempo ai Cantieri Flegrei. Mai sottovalutare però le risorse della «dark lady» di Un Posto al Sole. È vero: il piano di Marina per strappare a Gennaro la confessione sulla morte di Assane usando la moglie Antonietta per registrarlo e incastrarlo è fallito miseramente.

Tuttavia la moglie di Ferri non si arrenderà di certo e tornerà in campo, più agguerrita e spietata che mai, per ridimensionare le ambizioni smisurate di Gagliotti. Le anticipazioni delle nuove puntate di Upas sono avare di dettagli, ma la certezza è che l’imprenditrice sarà pronta a tutto per riprendere il timone dei Cantieri, con buona pace dei suoi nemici.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Marina pronta al contrattacco contro i Gagliotti

Pugno di ferro in guanto di velluto, Marina attingerà a tutte le risorse del suo “lato oscuro” per sbarazzarsi definitivamente dei fratelli Gagliotti. Nelle puntate dal 6 al 10 ottobre, dopo aver provato invano a convincere Vinicio a passare dalla sua parte Marina passerà decisamente a metodi più drastici.

L’imprenditrice architetterà – e metterà in atto – un piano diabolico per raggiungere il suo obiettivo. Ancora non è chiaro come si muoverà Marina. Ma tutto lascia intendere che tornerà a vestire i panni della temibile dark lady di un tempo pur di riprendere in mano le sorti dei Cantieri e mettere fine allo strapotere dei Gagliotti.

Mentre Marina si batte senza esclusione di colpi ai Cantieri, Roberto nel frattempo se la vedrà brutta in carcere, dove cercherà di tenere a distanza Rosario. Scegliendo di difendere Ludovico, Ferri si esporrà a seri rischi con il gruppo di detenuti guidato da Rosario. Roberto, ormai marchiato a fuoco come “nemico”, diventerà il principale bersaglio dei criminali.

Situazione oltremodo complicata per l’imprenditore, costretto oltretutto a un comportamento impeccabile se vuol sperare di accedere ai benefici della libertà condizionale. Spazio anche alle altre trame nei prossimi episodi di Upas. Rossella si renderà conto di un fatto: Roberto non accetterà mai un rapporto di semplice amicizia con lei.

La dottoressa Graziani sarà costretta così ad allontanare definitivamente dalla propria vita il suo ex. Rosa e Damiano invece si alleeranno per supportare Eduardo in un momento molto complicato. Lo scopo comune finirà per farli riavvicinare e porterà Pino a scegliere di farsi da parte dopo aver capito cosa sta succedendo.

Mariella perdonerà Guido e lo riaccoglierà in casa. Il ritorno di Claudia però scompiglierà i suoi piani. Diego offrirà un lavoro al Vulcano a Gianluca dopo aver scoperto dei suoi problemi con l’alcol. Alberto non sarà per nulla entusiasta del nuovo lavoro del figlio. Ma seguendo i consigli di Luca rispetterà la sua decisione.