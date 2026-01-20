Un Posto al Sole, il destino di Gennaro: come esce di scena Gagliotti

Cosa è accaduto al personaggio che tanto ha fatto dannare Roberto Ferri e Marina Giordano? Potrebbe essere andato via per sempre

Un Posto al Sole già dalle primissime puntate del 2026 ci ha lasciati tutti con il fiato sospeso, la soap opera di Rai 3 è iniziata “con il botto” e in ogni appuntamento non è mai mancato un colpo di scena. Primo tra tutti la fine di Gennaro Gagliotti.

L’imprenditore ha fatto parte della soap opera per molto tempo e la sua presenza ha dato il via a una serie di trame molto interessanti, dall’altro lato ci sono sempre stato Roberto Ferri e Marina Giordano che non hanno mai abbandonato l’idea di fargliela pagare e di riprendere il controllo dei Cantieri.

Un Posto al Sole, cosa accade a Gennaro Gagliotti

Alla fine, dopo un forte accanimento e imprevisti, Roberto e Marina sono riusciti a ottenere ciò che volevano. Antonietta, moglie di Gagliotti, ha confessato tutti i malfatti del marito alla radio, così che lui non avrebbe più potuto mentire. Gagliotti, però, l’ha presa malissimo e spinto da una forte ira ha aggredito la moglie, colpendola con un coltello.

Nella puntata di Un Posto al Sole andata in onda lo scorso 16 gennaio abbiamo visto Gennaro fuggire dopo aver colpito la moglie, che per fortuna si è salvata. L’uomo è fuggito e nei frame finali non si comprende bene se abbia addirittura deciso di compiere un gesto estremo, gettandosi sotto un camion. Soltanto nelle prossime puntate si capirà cosa gli è accaduto e se il suo personaggio uscirà di scena definitivamente.

Secondo le varie ipotesi che circolano in rete, Gagliotti potrebbe finire in carcere, motivo per cui lo vedremo ancora a Un Posto al Sole. La sua uscita di scena darà il via a nuove trame, Elena e Vinicio torneranno a Napoli per rilasciare le loro dichiarazioni, ma poi la figlia di Marina deciderà di tornare in Inghilterra lasciando la direzione di Radio Golfo 99.

Direzione che potrebbe prendere Michele, che alla fine è riuscito a stringere un legame con Roberto Ferri. Intanto sarà più difficile riempire la poltrona di amministratore delegato dei Cantieri, Vinicio potrebbe farsi avanti, Ferri lo vorrà per lui ma potrebbe trovare l’opposizione di Chiara. Non sono esclusi dalla corsa Marina e Filippo, ma al momento le anticipazioni non rivelano chi ricoprirà quel ruolo, la scelta, però, potrebbe essere una sorpresa per tutti.

Intanto chi diventerà amministratore delegato dovrà gestire l’arrivo di Eleanor Price, una importante cliente americana, interpretata da Whoopi Goldberg, che con le sue possibilità, potrebbe aiutare il Cantiere a risollevarsi dalla crisi. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, dunque, non mancheranno i colpi di scena, si dovrà capire anche cosa accadrà tra Raffaele e Ornella, dopo che lei ha lasciato Napoli in seguito alla decisione del marito di non lasciare il ruolo di portiere di Palazzo Palladini.