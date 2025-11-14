Un Posto al Sole: guerra totale tra Vinicio e Gennaro, Alberto disperato per Gianluca. Le anticipazioni

Vinicio e Gennaro – soprattutto il primo – sull’orlo di una crisi di nervi che rischia di compromettere il rapporto tra i due fratelli impegnati nella dura lotta per il controllo dei Cantieri Flegrei. È quanto accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, dove gli spettatori vedranno incrinarsi il fronte dei Gagliotti.

Al tempo stesso Alberto Palladini non potrà fare a meno di mostrarsi molto preoccupato per suo figlio Gianluca. Ci sarà spazio anche per una decisione importante relativa a uno dei volti simbolo della soap partenopea: Raffaele, lo storico portiere del palazzo. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Upas.

Un Post al Sole, anticipazioni: Vinicio e Gennaro fratelli contro, Alberto in ansia per Gianluca

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 24 al 28 novembre 2025 indicano che gli atteggiamenti di Gennaro saranno sempre più indigesti per Vinicio, pronto ad accusare il fratello di essere il vero artefice dei suo mali e di averlo fatto nuovamente precipitare nel tunnel della dipendenza dalla droga.

Vinicio perderà il controllo e arriverà a interrompere una importante riunione lavorativa per dare sfogo al suo risentimento contro il fratello. I due saranno protagonisti di un acceso scontro. Nel frattempo si avvicinerà il giorno dell’udienza di Roberto Ferri. L’imprenditore si mostrerà molto abbattuto per aver acconsentito a patteggiare nei confronti di Gennaro.

Questa situazione tesa e sul filo del rasoio spingerà Vinicio a rendersi protagonista di un gesto drastico e del tutto inatteso nei riguardi del fratello maggiore. Le anticipazioni però non forniscono dettagli più precisi. Mentre la frattura tra i due fratelli Gagliotti comincerà ad approfondirsi sarà tempo di forte crisi per Alberto.

Palladini senior non saprà come fare per gestire la difficile situazione di suo figlio. Gianluca si mostrerà sempre più apatico, restio a farsi coinvolgere nella vita sociale. A quel punto Alberto si rivolgerà alla sua ex fidanzata Rossella per chiederle aiuto, nella speranza di dare una mano al figlio, sempre alle prese coi problemi con l’alcol.

Raffaele invece sarà pronto a prendere sul serio la possibilità di lasciare la guardiola di Palazzo Palladini per godersi finalmente la meritata pensione. La cosa non piacerà per nulla al suo grande amico Renato che le proverà tutte pur di convincerlo a non abbandonare la portineria. Del resto non è la prima volta che Raffaele considera l’idea di lasciare il suo ruolo di portiere.

In passato Giordano aveva già pensato di lasciare il lavoro per dedicarsi di più alla famiglia e concentrarsi sulle sue passioni. Precedentemente lo storico volto di Upas si era assentato per lunghi periodi. A sostituirlo durante le assenze era stata Rosa, che fin da subito si è rivelata come la candidata ideale per la sostituzione di Raffaele, pronto a investirla come sua potenziale erede per la guardiola di Palazzo Palladini.