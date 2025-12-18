Anno nuovo e problemi nuovi per Eduardo. Sabbiese a gennaio dovrà fare attenzione o rischierà di inguaiarsi seriamente.

Un Posto al Sole, gennaio inizierà nel peggiore dei modi: Eduardo è davvero nei guai

Il nuovo anno inizierà in maniera decisamente difficile per Eduardo. Il fratello di Rosa si troverà a essere invischiato in una situazione difficile dalla quale faticherà parecchio a tirarsi fuori. In questo modo rischierà di ficcarsi nuovamente nei guai. Nel frattempo la situazione con Clara continuerà a essere tesa.

Nelle scorse puntate è praticamente naufragata la relazione sentimentale del suo grande amico Damiano. Viola infatti è tornata a riavvicinarsi a Eugenio a causa del delicato intervento al cuore al quale il pm è stato costretto a sottoporsi a Milano. Per stare accanto al padre di suo figlio, la professoressa Bruni ha rinunciato alle vacanze con Damiano.

Renda, deluso dal comportamento della compagna, ha finito per prendere le distanze da lei e cominciato a frequentare nuovamente Rosa. Ma ecco cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026.

Un Posto al Sole, anticipazioni: gennaio inizia male per Eduardo

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole da lunedì 29 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026 rivelano che Eduardo proverà in ogni modo a tenersi alla larga da Stella. Sabbiese infatti scoprirà che la misteriosa donna legata al suo passato è coinvolta in un giro di rapinatori di gioiellerie in un quartiere di Napoli.

Per lui però prendere le distanze da Stella non sarà affatto facile. Troppo forti la speciale affinità e la complicità che si sono venuti a creare tra i due. La vicinanza a Stella rischierà di mettere seriamente nei guai il marito di Clara, che si troverà a vivere un altro momento di grande pericolo (le anticipazioni non scendono nei dettagli).

Eduardo, sempre in peggiori rapporti con Clara, ha iniziato una relazione clandestina con Stella. Con un processo in corso, Sabbiese sa bene di non potersi permettere passi falsi di alcun tipo. Scoprire l’oscuro segreto della sua amante lo porterà a riflettere molto sul da farsi, consapevole che proseguire la tresca significa una cosa sola: problemi certi.

Rosa nel frattempo cercherà di aiutare il fratello a trovare un nuovo impiego. La Picariello sarà pronta a proporre Eduardo per un nuovo incarico lavorativo a Palazzo Palladini. La donna cercherà in tutti i modi di avvantaggiarlo. In tutto questo continuerà il momento di profonda crisi tra Ida e Diego. Raffaele proverà a indagare per capire come stanno le cose.

Le anticipazioni delle puntate di Upas a cavallo del vecchio e del nuovo anno annunciano poi novità significative nella vita di Viola. Ci saranno molti cambiamenti per lei. Malgrado le preoccupazioni e le ansie di mamma Ornella la donna deciderà di affrontare a testa alta le situazioni che le si pareranno davanti.

Infine Micaela si farà venire una pessima idea durante il cenone di Capodanno: contestare i metodi educativi adottati da Niko e Manuela con Jimmy. Una mossa che, come è facile prevedere, accenderà un’animata discussione tra i tre.