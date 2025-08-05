Un Posto al sole, finale di stagione: cosa succederà

Ultima settimana di messa in onda per la stagione numero ventinove di Un Posto al sole. L’ultima puntata stagionale della storica soap di Rai 3 andrà in onda venerdì 8 agosto. La trentesima stagione di Upas farà invece il suo debutto lunedì 25 agosto. Nel corso delle due settimane della pausa estiva andranno in onda i momenti più intensi e significativi della stagione da poco conclusa.

In attesa di questa sorta di “Best of Upas”, il finale di stagione della soap partenopea si annuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Ecco cosa succederà nelle ultime puntate di Un Posto al sole. Sono previste novità ma anche attesissimi ritorni.

Un Posto al sole, cosa succederà nel gran finale di stagione

Doppio ritorno nelle puntate finali di Un Posto al sole: quello di Gianluca Palladini e di Clara. Il figlio di Alberto tornerà in pianta stabile all’ombra del Vesuvio dopo una visita lampo che aveva destato non poche perplessità tra i fan. Gianluca tornerà in città con il volto ferito, segno evidente di un più che probabile pestaggio.

Inizialmente però si mostrerà tutt’altro che desideroso di proferire parola sull’accaduto. Tuttavia potrà fare affidamento sul supporto di Rossella, Giulia e Luca. Il giovane Palladini sembrerà anche incline a fare un passo importante per riconciliarsi con suo padre. Ma ci sarà spazio anche per un altro ritorno nelle puntate conclusive della soap.

Anche Clara infatti tornerà a Napoli. Il suo ritorno però è ancora avvolto nel mistero. Ancora non si sa se la donna tornerà da sola con i due bambini o se ad accompagnarla ci sarà Edoardo. Le anticipazioni rivelano soltanto che Clara andrà subito a fare visita alla sua amica Rosa. Al centro della scena ci sarà anche il bacio appassionato tra Damiano e Rosa.

Il ritorno di fiamma con il suo ex metterà in crisi Rosa. Rimane da capire se la donna informerà subito Pino di quello che è successo tra lei e Damiano o se la questione verrà rimandata alla nuova stagione della soap. Nel frattempo Viola e Ornella accompagneranno Eugenio a Milano per l’intervento. Raffaele invece, rimasto a Napoli, proverà a ricucire con Renato.

Mariella dovrà prendere una decisione importante: partire o non partire con Guido? Filippo e Serena intanto, pronti a partire per Maratea, inviteranno anche Micaela, che non apparirà particolarmente entusiasta dell’invito. Il destino dei Cantieri rimarrà ancora in bilico, con Marina che proverà a “arruolare” la moglie di Gagliotti.

Per far passare Antonietta dalla sua parte la donna userà alcune foto compromettenti che provano le scappatelle di Gennaro. Tempo di pensare alle vacanze anche per Silvia e Michele. Malgrado i preparativi però il giornalista sarà tormentato da un pesante rimorso. Saviani non riuscirà a scrollarsi di dosso il pensiero di Agata. Il senso di colpa condizionerà pesantemente il viaggio.