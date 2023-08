Da oggi, lunedì 14 agosto, Un posto al sole osserverà le tradizionali due settimane di pausa estiva, in attesa di ripartire con i nuovi episodi che andranno in onda da lunedì 28 agosto 2023, giorno in cui avrà inizio la ventottesima edizione della soap opera di Rai 3.

I fan di Un posto al sole, però, non rimarranno a bocca asciutta perché dal 14 al 25 agosto, Rai 3 manderà in onda dieci episodi speciali, con protagonista Patrizio Rispo, l’attore che da ventisette anni ricopre il ruolo di Raffaele Giordano, lo storico portiere di Palazzo Palladini, attraverso i quali verranno ripercorsi i principali eventi della ventisettesima stagione terminata lo scorso 11 agosto.

In un certo senso, quindi, ad Un posto al sole, è tornato lo spin-off estivo che, a metà degli anni 2000, divenne quasi un appuntamento tradizionale grazie a Un posto al sole d’estate, produzione che andò in onda dal 2006 al 2009. Dopo un pausa di sei anni, lo spin-off estivo tornò con Un posto al sole Show con protagonista, anche in quel caso, Patrizio Rispo, che ripercorreva gli eventi salienti della stagione appena passata attraverso sketch comici.

La ventisettesima stagione di Un posto al sole si è chiusa con la vittoria (momentanea?) dei cattivi di questa parte di stagione ossia Lara Martinelli (Chiara Conti), che probabilmente ha allontanato una volta per tutte Marina Giordano (Nina Soldano), convincendo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) della pericolosità della donna, ed Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), boss del centro di Napoli che tiene sotto scacco il poliziotto Damiano Renda (Luigi Miele) che ha ucciso inavvertitamente uno dei suoi scagnozzi.

Da oggi, quindi, i fan della soap opera potranno rinfrescarsi la memoria, rivivendo gli eventi più importanti della scorsa stagione, dalla morte di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) al ritorno di Lara con un bambino comprato all’estero, passando per le disavventure di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dal suo tentativo finito male di comprare il bar Vulcano fino al tradimento che ha messo fine alla sua relazione con Clara (Imma Pirone), e tanto altro.