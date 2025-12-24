Un Posto al Sole: crisi profonda e scontri inaspettati. Anticipazioni fino al 26 dicembre 2025

Non c’è pace a Palazzo Palladini e dintorni malgrado il clima natalizio. Le anticipazioni fino a Santo Stefano recano annuncio di un’aria piuttosto tesa e “litigarella” tra i protagonisti della soap partenopea che come di consueto andrà in onda nel preserale di Rai 3, verso le 20:50, anche nella settimana clou delle festività natalizie.

Nelle puntate precedenti Damiano ha continuato ad indagare sugli autori delle rapine alle gioiellerie. Eduardo ha scoperto che nei colpi potrebbe essere coinvolto qualcuno di molto vicino a lui. Raffaele ha dovuto rivedere i suoi piani per Natale dopo aver ricevuto una notizia inaspettata.

Otello dal canto suo è stato completamente assorbito dai preparativi per la partenza alla volta di Indica. Guido, alla ricerca del regalo “perfetto” per Lollo, si è recato in un negozio molto noto di costruzioni-giocattolo. Trame piuttosto agitate anche per gli altri volti chiave di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni fino al 26 dicembre: aria di crisi e scontri a Natale per i protagonisti della soap

A Natale sono tutti più buoni. Ma non Gennaro Gagliotti, che non ha smesso di fare pressione su Roberto e Marina, pronti a prendere una decisione importante. Ma un evento inatteso è destinato a stravolgere i loro piani. Pessime novità anche Eduardo. L’ex camorrista si è reso conto che Stella rappresenta per lui una minaccia.

Sabbiese ha scoperto che la sua amante è invischiata nel giro di rapine alle gioiellerie. Comincerà così un percorso di riavvicinamento verso Clara. Un gesto importante di Pino ha fatto dubitare per un attimo Rosa dei suoi sentimenti. Ma ormai la Picariello è troppo coinvolta nel ritorno di fiamma con Damiano. Michele invece ha chiesto a Rossella aggiornamenti sulle condizioni di salute di Agata.

Nelle prossime puntate Okoro arriverà forse a prendere una decisione. Si annunciano guai seri per Gagliotti e nuove speranze di estrometterlo dai Cantieri per Marina e Roberto. Rosa e Damiano faranno finalmente coppia in pubblico. In tutto questo, i residenti di Palazzo Palladini si prepareranno per vivere la vigilia di Natale.

Tempo all’insegna della nostalgia per Raffaele. Per lo storico portiere del palazzo questo sarà l’ultimo Natale passato in guardiola prima del pensionamento. Un gesto di Damiano manderà in confusione Rosa mentre Sasà e Castrese passeranno il giorno di Natale in compagnia di Guido e Mariella. Nel frattempo Eduardo proverà ad allontanarsi definitivamente da Stella.

La mora però non rinuncerà tanto facilmente, anche a costo di lanciarsi in una mossa particolarmente azzardata. Raffaele e Ornella andranno a trovare Diego e Ida. Ci metteranno poco ad accorgersi della tensione che regna nella coppia. Dopo aver passato il Natale con il figlio, Micaela deciderà di affrontare Niko e Manuela per capire cosa è accaduto tra Jimmy e i suoi amici.