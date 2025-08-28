Un Posto al sole, chi torna a Palazzo Palladini: scontri e tensioni

Fin dalle prime puntate della nuova stagione di Un Posto al sole Marina Giordano ha ricoperto un ruolo da grande protagonista. La “dark lady” della soap partenopea, interpretata come sempre da Nina Soldano, è tornata in città e ha tutta l’intenzione di chiudere una volta per tutte la partita con Gennaro Gagliotti.

Marina non lesinerà sforzi per far dimettere il losco imprenditore da amministratore delegato dei Cantieri Flegrei. Da quando Gennaro ha assunto l’incarico di ad per i coniugi Ferri è cominciato un inferno, data l’indole tirannica del nuovo socio. La donna porterà avanti la sua battaglia contro Gagliotti, nel frattempo gli spettatori assisteranno a un ritorno in scena nel cast della soap di Rai 3.

Un Posto al Sole, ritorno in scena a Palazzo Palladini

Tensione alle stelle ai Cantieri Flegrei, con Marina ormai pronta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo: le dimissioni di Gennaro da amministratore delegato. Per tessere la sua tela la moglie di Roberto tenterà di “arruolare” Antonietta, la moglie di Gagliotti, mostrandole le foto compromettenti che provano al di là di ogni dubbio il tradimento del marito.

Gennaro sarà dunque chiamato a battagliare su due fronti. Da un lato dovrà fare i conti con la difficile situazione con la moglie, dall’altra dovrà cercare di parare i colpi bassi da parte di Marina. In mezzo a questo vortice di tensioni e scontri sotterranei la soap assisterà al ritorno in scena di Vinicio Gagliotti, il fratello minore di Gennaro.

Il giovane farà ritorno a Napoli dopo un breve periodo di assenza. Non sono esclusi nuovi scontri e contrasti al vetriolo proprio con il fratello maggiore Gennaro che così avrà un’altra gatta da pelare nei prossimi episodi. Spazio anche per le altre trame della soap. Damiano attraverserà un momento di profonda crisi dopo il bacio con Rosa, la sua ex.

Il poliziotto troverà il coraggio per confessare a Viola il tradimento? Con la figlia di Ornella del resto è crisi sempre più aperta dopo il ritorno di Viola da Milano, dove ha accompagnato Eugenio per la delicata operazione al cuore alla quale il magistrato è stato costretto a sottoporsi. Ornella intanto comincia a sospettare che Viola sia ancora innamorata del suo ex marito.

Anche Rosa è tornata in città dopo le vacanze passate in Turchia insieme a Pino. La donna appare ancora scossa dal bacio scattato con Damiano. Ma anche lei ha mantenuto il silenzio con il compagno su quanto accaduto. Niko intanto si è deciso a chiedere la mano di Manuela, facendosi aiutare da Filippo per organizzare una proposta di matrimonio coi fiocchi. Grazie alla mediazione di Luca invece si stanno aprendo spazi per una possibile riconciliazione tra Gianluca e il padre Alberto.

Marina tornerà dalle vacanze determinata a farla finita con Gennaro. In mentre ha un piano ambizioso: convincere Antonietta a far confessare al marito fedifrago l’omicidio di Assane e registrare tutto, così da incastrare Gagliotti. Ma le cose non saranno così semplici. Guido invece attenderà il ritorno di Mariella dalla vacanza con Sasà per capire quale sia lo stato del loro rapporto.